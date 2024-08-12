针对非法高利贷甚至可以收回本金……朝野政党应尽快立法. August. 12, 2024 08:22. . 为了解决像毒蘑菇一样蔓延的非法高利贷问题，朝野政党正在推进大幅强化贷款企业登记条件，对非法高利贷业主甚至可以收回本金的法案，还决定加强对被称为“非法高利贷关口”的网络贷款中介平台的监管和处罚。朝野政界共同撸起袖子根除非法高利贷，虽为时已晚，但值得庆幸。 共同民主党计划本周提出贷款业法修订案，其主要内容为，在登记贷款业时，将最低自有资本条件从现行的1000万韩元上调至3亿韩元，对非法高利贷业主的合同全部无效处理。非法高利贷的受害者可通过民事诉讼，不仅可以收回利息，还可以收回本金。国民力量党也让金融当局集中监督贷款中介平台，正在准备切断网上非法高利贷广告的法案。 6月《东亚日报》英雄主题组举报的平台高利贷的真相令人震惊。为从正式贷款企业借钱而来到网络平台的受害者们不知不觉地陷入了非法高利贷者的陷阱。平台们没能筛选出伪装成正式企业的非法高利贷企业。第一次借的数十万韩元转眼间就增加到了数千万韩元，勒紧了受害者的脖子。非法高利贷业主们还以免除债务为由，将受害者拉入组织，以恶毒的手法扩张势力。 趁着监视和处罚松懈的机会，韩国成了“任何人都可以成为非法高利贷者的国家”。认证存折余额1000万韩元，听完18个小时的讲座后，只要具备文件上的办公室，就能获得贷款业登记证。非法高利贷可以轻松赚钱，即使被揭发，损失也很少。因为只有超过年20%法定利息的利息才能收回。这是国家为犯罪者保障本金和利息的结构。 过去非法高利贷受害严重的日本自2006年以后，一贯推进提高贷款业门槛、回收非法高利贷本金等措施，结果20年间非法高利贷损失降至七分之一。韩国也应该尽快立法，为非法高利贷受害者擦拭血泪。去年受理的非法私人金融受害举报及咨询件数为6.3283万件，未申报的损失难以推测。就在现在，瞄准平民迫切心理的“金钱陷阱”还在像蜘蛛网一样蔓延。

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