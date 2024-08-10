朴柱孝遗憾无缘奥运领奖台……克服5级残疾，钉上4个铁芯，轰动世界. August. 10, 2024 07:58. by 姜泓求 windup@donga.com. 挺举最后第3次试举。将196公斤重的杠铃举到胸前的朴柱孝（27岁•音译）将握住的双手举到了天空。为了眼前的奥运会奖牌，他挑战了比自己的挺举纪录（195公斤）重1公斤的杠铃。颤抖着双臂支撑重量的他最终把杠铃掉到了脑后。他遗憾地朝空中挥了两次拳头，然后直接趴在了地上。在观众的热烈掌声中，他抽泣着，久久无法站起来。克服5级残疾的朴柱孝的首届奥运会就这样画上了句号。 韩国举重的第一棒朴柱孝9日在法国巴黎南竞技场6号馆举行的巴黎奥运会男子73公斤级比赛中，抓举147公斤、挺举187公斤，总成绩334公斤，在全体12名选手中排在第7位。与冠军印度尼西亚的里兹基•朱尼安夏（21岁•合计354公斤）相差20公斤。挺举第2次试举成功举起187公斤杠铃的朴柱孝在第3次试举中挑战了196公斤，但最终以失败告终。 朴柱孝从中学开始打棒球，后来改成了举重项目，很快崭露头角，从高中3年级开始进入了国家队。他在2017年国际举重联合会（IWF）世界青少年锦标赛上获得第3名，在2019年世界锦标赛上获得第7名，成为希望之星。但是意外受伤。2021年东京奥运会前夕，他在军队服役期间脊椎受伤。对于需要用全身支撑重量的举重选手来说，这是致命伤。他还经历了下半身瘫痪。朴柱孝因接受了钉上4个铁芯的植入手术，被诊断为5级残疾。即使腰稍微疼一点，也要经常接受核磁共振成像（MRI）检查，留下了心理创伤。 朴柱孝没有放弃。医疗人员也经过艰苦的努力，将需要3年的康复时间缩短为1年，让他再次站在杠铃前。他还参加了去年的世界锦标赛（第9位）和杭州亚运会（第6位）。在今年4月的IWF世界杯上，他以自己的总成绩最高纪录（345公斤）排在第5位，获得了奥运会参赛权。据说，朴柱孝的唱功非常出色，甚至出演了电视、歌曲、综艺节目，平时他与音乐一起战胜了与自己的斗争。 比赛结束后，朴柱孝说：“在热身场时状态真的很好。但是不好的时候做的习惯在印象中又出现了。没能发挥出自己的实力。”在挺举之前，还因为突然的头痛而失去了集中力。在等待期间，通过按摩缓解了头痛，但没有明显好转。朴柱孝遗憾地表示：“疼得连身体都支撑不住了。我也无法理解为什么在这个重要的瞬间会头疼。” 想登上本次巴黎奥运会的领奖台，听到“韩国举重还没有死”这句话的朴柱孝说：“我一直只盯着巴黎奥运会。现在哪怕是一小会儿也不想看到杠铃”，吐露了这段时间以来的内心煎熬。但他马上表示“即使休息几天，也想抓住杠铃”，并承诺下次继续挑战。

한국어