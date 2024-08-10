朝鲜代表团时隔7年参加俄罗斯防产展会……“有可能讨论武器交易”. August. 10, 2024 07:58. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 朝鲜代表团时隔7年将参加本月中旬在俄罗斯举行的国际军事技术论坛。朝鲜和俄罗斯6月签署了相当于军事同盟水平的新条约。有预测称，以此次论坛为契机，朝俄军事领域负责人之间可能讨论俄罗斯提供尖端武器等军事合作问题。据悉，韩国情报当局认为，在军事领域，包括俄罗斯转让部分技术在内，朝俄之间的合作正在进行。 “自由亚洲电台”9日援引俄罗斯官方媒体卫星通讯社等报道称：“朝鲜军事领域的官员们将参加本月中旬在俄罗斯莫斯科举行的国际军事技术论坛‘军队2024’活动。”该论坛将于15日至21日举行，是俄罗斯在世界各国代表团面前大力宣传武器的军工展会。朝鲜曾在2016年和2017年应俄罗斯国防部的邀请参加该论坛。这是自去年9月和今年6月朝俄首脑会谈后，朝鲜代表团首次访问俄军事展会。此次论坛将公开300件以上的最尖端军事装备。 朝鲜代表团的团长虽然未见公开，但有分析认为，以此次论坛为契机，朝俄高层之间可能讨论各种武器支援问题。不仅是飞机或装甲车，洲际弹道导弹、高超音速导弹等俄罗斯对朝尖端武器及相关技术支援问题也可能被提及。亚太战略中心（CAPS）副代表大卫·麦克斯韦尔对“自由亚洲电台”表示：“朝俄高层官员之间有可能就武器交易进行讨论。朝鲜对接受俄罗斯的尖端技术非常感兴趣。” 据悉，韩国情报当局在去年7月时任俄罗斯国防部长谢尔盖·绍伊古访朝后，掌握了朝鲜军需代表团数次访俄的情况和多架俄罗斯空军飞机随时开通朝鲜航线的动向。特别是，韩国情报部门认为，俄罗斯正在支援朝鲜军事侦察卫星开发相关技术。 朝俄两国自6月首脑会谈后，不顾国际社会的担忧，一直公开进行军队人事交流。上月，以金日成军事综合大学校长金锦哲为团长的朝鲜代表团访俄。同月，俄国防部副部长阿列克谢·克里沃鲁奇科访朝。特别是克里沃鲁奇科是普京总统访朝后公开访朝的首位高层人士，朝鲜国务委员长金正恩还亲自接见了他。

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