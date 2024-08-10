仁川电动汽车火灾案，公寓管理所职员关掉喷水装置. August. 10, 2024 07:57. by 車埈昊 run-juno@donga.com. 经确认，仁川公寓地下停车场电动车发生火灾时，公寓管理事务所职员按下停止按钮，使喷水装置停止运转。 仁川消防本部9日表示，对本月1日发生电动车火灾的西区青萝洞公寓地下1层停车场火灾发生区域附近的喷水装置准备启动阀门进行确认的结果显示，打开和关闭喷水装置配管的“电磁阀”没有启动。 据现场调查，1日上午6时9分左右，公寓管理事务所防治室的接收器收到了火灾信号。但是公寓管理职员A某按下了喷水装置准备启动阀联动停止按钮。这意味着，即使接到了火灾信号，也无法启动喷水装置。A某在确认地下停车场发生火灾后，于6时14分左右解除了停止按钮。但是，由于火灾发生区域内的消防电线被烧毁，接收器和喷水装置之间没有传达信号，喷水装置最终没有启动。 据悉，A某在消防设施发生故障时，由于信访电话暴增，所以先按下停止按钮后，试图准确确认火灾与否。消防当局计划以违反消防设施法的嫌疑对A某进行不拘留立案。仁川消防本部相关人士表示：“如果公寓管理事务所职员没有按下停止按钮，损失将最小化。” 另一方面，损害保险公司决定对此次损失申请“先赔偿后追偿权”。据损害保险业界透露，因发生火灾的奔驰电动汽车而遭受损失的其余车辆将通过各车主加入的“自家车辆损失担保”特约获得损失赔偿。该特约是用户在驾驶车辆时，在没有对方的情况下发生事故或因火灾、爆炸、盗窃等车辆受损时，支付修理费的担保。保险公司首先对受损车辆进行赔偿，之后查明火灾的责任所在，如果出现赔偿责任人，将向相关负责人申请追偿权。

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