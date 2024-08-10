围绕金庆洙获赦恢复权利……非李在明派“欢迎”、亲李在明派“不得劲”. August. 10, 2024 07:57. by 金志炫 jhk85@donga.com. 据悉，随着前庆尚南道知事金庆洙被列入“8月15日光复节特赦”恢复权利对象，执政党内有点不安宁。有观察人士认为，如果金庆洙复权，将开启参加2026年地方选举和2027年总统选举的道路，有可能迅速成为党代表候选人李在明的竞争者。在非李在明派系纷纷表示欢迎的情况下，亲李在明派系表示，“为什么一定要在共同民主党全党大会之前复权”，认为此次复权带有执政党想要“分裂在野党”的政治意图。党领导层惜字如金地表示：“如果确定复权，将从党的角度表明立场。” 党代表候选人金斗官9日发表声明表示：“金前知事的复权将成为激活共同民主党多样性和活力的契机。”金斗官在强调金庆洙在党内的作用时表示：“虽然不知道金前知事是在下次地方选举中再次挑战庆尚南道知事，还是在党内发挥重要作用，还是出现在再补选中，但应该进行政治活动。” 此前曾表示“迫切需要包容的政治、统合的政治”、敦促金庆洙复权的京畿道知事金东兗也表示欢迎。在野党相关人士表示：“在非李在明派系核心消失的情况下，金知事和前国务总理金富谦试图通过包括金前知事在内的所谓‘三金’来牵制李（在明）候选人。”一名非李在明派系议员表示：“金前知事的权力意志确实比以前更加强烈。如果环境和余力合适，他本人也充分做好了与李在明竞争的准备。” 亲李在明派一直表现出感到别扭的神色。最高委员候选人李彦周表示：“我个人反对总统的赦免权本身。”他还说：“称他（金前知事）为文在寅前总统的接班人等说法，是非常封建的思维方式。”最高委员张庆泰当天表示：“我认为应该保障（金前知事的）政治活动。尽管如此，偏偏在共同民主党全党大会过程中恢复权力确实有些让人不得劲。” 政界有人指出，因“德鲁王回帖造假”事件被判处有期徒刑的金庆洙不适合立即重返政界。在野党相关人士表示：“无论如何，既然犯下了与选举相关的违法行为，在重返政坛之前，不仅要赢得民心，还要有更多时间说服党心。”

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