画狼的班克斯新作在英国公开1小时后被盗. August. 10, 2024 07:57. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 不露脸艺术家“班克斯”在英国伦敦公开的作品被盗，当地警方正在展开调查。班克斯从5日（当地时间）开始到8日为止，每天在伦敦留下一幅动物壁画，被盗的作品是8日公开的。 据英国广播公司（BBC）等媒体报道，当天班克斯在伦敦南部佩肯区黑麦巷的一栋建筑物上设置的卫星天线上，描绘了向着月亮嚎叫的狼的样子。但该作品在1个多小时后消失。目击盗窃场面的一位市民向BBC说明了当时的情况，“蒙面犯人3名中有1名拆除了卫星天线，其余2名犯人就在梯子旁边。”他还表示：“在拍摄盗窃场面时被犯人殴打，手机差点被抢走。”目前，英国警方尚未抓获犯罪嫌疑人。 艺术性得到认可，在展示或拍卖会上以巨额销售作品的班克斯最近在伦敦展示独特的壁画，受到了很多关注。他以5日在伦敦西南部里士满的一栋建筑物墙壁上展示山羊模样的壁画为开端，6日在伦敦切尔西的一栋居住用建筑物上留下了两只大象的壁画。另外，7日在以复古服装店较多而闻名的伦敦东部砖巷火车桥墙面上，他还留下了一幅画有3只猴子的壁画。 班克斯在新作中没有留下任何说明，因此人们对作品的意义也越来越好奇。一些人将此次动物壁画称为“伦敦动物园连作”，分析认为，这是把主导最近在英国发生的大规模种族歧视示威的极右暴徒比喻为动物。 包括本名在内，身份不明的班克斯在世界各地留下壁画，并在社交媒体上上传照片的方式宣传了自己的作品。BBC预测，以动物为主题的班克斯的作品将于10日和11日落下帷幕。

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