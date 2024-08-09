只有忠北大学医院公开撤回“无限期停诊”计划，提前发放健康保险预付金. August. 09, 2024 07:46. by 朴京民记者 mean@donga.com. 在政府提前向经营困难的医院发放健康保险预付金的情况下，部分医院所属教授没有撤回“无限期休诊”，因此预付金发放被搁置。被搁置发放预付金的医院教授们主张，虽然没有撤回“无限期休诊”，但通过“诊疗再调整”，实际上是在进行正常诊疗。 国会保健福利委员会所属的国民力量党议员室徐明玉8日从保健福利部得到的资料显示，全国105家医院今年5月申请了健康保险预付金预付制。其中62家医院被选定为对象机关，34家医院因不符合条件而落选。首尔峨山医院、高丽大学安岩医院、塞弗伦斯医院、忠北大学医院等9家医院因所属教授宣布“无限期停诊”而被搁置发放。福祉部相关人士表示：“向无限期休诊的医院提前发放运营所需资金不符合逻辑。如果医院所属教授公开表示将回无限期休诊，将开始预付健康保险预付金。” 实际上，在健康保险预付金预付对象中被搁置的忠北大学医院，随着所属教授们1日公开撤回“无限期休诊”，7日预付了健康保险预付金。相反，首尔峨山医院和高丽大学安岩医院等其他8家医院的教授们仍然没有撤回“无限期休诊”，因此没有预付。 在8家医院中，首尔峨山医院和高丽大学安岩医院等4家医院的教授们主张，通过限制轻症疾病患者的诊疗，集中治疗重症、急救、稀有疑难杂症的“诊疗重新调整”，实际上正在正常诊疗。江陵峨山医院和蔚山大学医院所属教授们主张，尽管没有宣布无限期休诊，但蔚山大学医学院的教授们像首尔峨山医院一样工作，因此被排除在预付对象之外。”蔚山大学教授紧急对策委员会相关人士表示：“江陵峨山医院和蔚山大学医院从未宣布无限期停诊。”塞弗伦斯医院和江南塞佛伦斯医院的教授们既没有撤回“无限期休诊”，也没有表示“重新调整诊疗”。 福利部考虑到医院的经营困难，在6月-8月提前发放了医院去年所获的健康保险预付金的30%。3个月的健康保险预付金达1.1万亿韩元。

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