其他国家的国家队选手真的都有自己的职业吗？. August. 09, 2024 07:44. . “不能把吃完饭只射箭的韩国选手和因为兴趣爱好射箭而表现好的欧洲选手进行比较。” 在报道韩国射箭队包揽巴黎奥运会5枚金牌的消息后，出现了这样的留言。真的是这样吗？参加本届奥运会射箭比赛的选手共有128人。其中，除2人外，126人在大会正式简历上写下了自己的职业。 首先，126人都把“运动员”选为第一职业。其中66人（52.4%）没有其他职业。第二职业中选择最多的是“学生”（32名）。其次是“军人”（17人）。军人中有16人自称是“体育军人（sport soldier）”。 包括本届奥运会主办国法国在内，不少国家都制定了将国家代表级选手聘用为军人的制度。其目的是为了给“不赚钱项目的”选手提供经济上的帮助。通过这样的制度参军的人就是“体育军人”。也有国家将体育希望之星聘用为警察。本次大赛的射箭选手中有3名是警察。 就像韩国国军体育部队所属的军人，比起军事训练更努力地练习运动一样，对于这样的选手们来说，“吃完饭只射箭”的说法似乎也没错。所以“以兴趣爱好射箭，射得好，然后参加奥运会”的说法与事实相去甚远。 其他项目的情况也类似。公开自己职业的9322人中，超过三分之二的6381人（68.5%）除了运动员以外没有其他职业。其后依次为△学生1264名 △军人403名 △教练331名 △训练师198名 △警察153名。不能认为以军人和警察为职业的参加者都是得到国家经济支援的“职业运动员”。但是可以确认的是，如果不是职业从事运动，参加奥运会绝对不是一件容易的事情。 世界广阔，有能力的人很多，当然也有将奥运选手当作“副业”的参赛者。澳大利亚射击代表埃琳娜•加利亚博维奇（35岁）在职业介绍栏中没有填运动员，只写上了“医生”。这是包括医生职业在内的20名参赛者中唯一没有选择运动员作为职业的事例。阿根廷射击代表费德里科•希尔（36岁）也删除了运动员，只写了“律师”职业。射击是干脆不把运动员或学生选为职业的参赛者最多（29人）的项目。 排在射击之后的是柔道（18人），这样的参赛者也很多。作为西非国家贝宁柔道代表参加本届奥运会的瓦朗坦•乌伊纳托（28岁）的职业只有一个，那就是“记者”。乌伊纳托虽然是在法国出生长大的，但以参加此次奥运会为目标，获得了祖先生活过的贝宁国籍。职业中有4名记者。埃及击剑代表雅拉•埃尔沙卡维（25岁）的职业是“体育记者”。那样的话，东亚日报体育部次长李某现在是否也要为了准备参加2028年洛杉矶（LA）奥运会而辞职呢。毕竟韩国预备役男性都曾是特等射手。

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