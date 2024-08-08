“哈佛大学毕业的女子”托马斯夺得田径200米金牌. August. 08, 2024 08:01. by 金在亨 monami@donga.com. 2024年巴黎奥运会上，美国常青藤盟校出身的105名选手参赛，是历届最多的。其中派遣最多25名选手前往巴黎的哈佛大学，凭着加布里埃尔•托马斯（27岁•美国）7日在田径女子200米项目上夺得金牌，又创造了一项新的纪录。这是哈佛大学毕业生首次在奥运会田径项目上获得金牌。1896年雅典奥运会男子三级跳远冠军詹姆斯•康诺利当时是在校生。 在当天的决赛中，托马斯以21秒83的成绩率先通过终点线。在以“百分之一秒”分出胜负的赛跑中，她的成绩比排名第二的朱利安•阿尔弗雷德（圣卢西亚）快0.25秒，具有压倒性的优势。在之前的东京大赛上获得200米第3名后，她练习了减少空气阻力、将弹力提升到最佳水平的跑步姿势，这被认为是她的秘诀。托马斯继2012年伦敦奥运会女子200米冠军艾莉森•菲利克斯（美国）之后，时隔12年再次成为在奥运会田径女子200米项目上夺冠的美国选手。 托马斯通过学业和运动并行，取得了这样的成果。专攻神经生物学和国际保健学的她在2019年哈佛大学毕业后，去年在得克萨斯州立大学健康科学中心获得了公共保健学硕士学位。据说，为了分别接受自闭症谱系障碍（ASD）和注意力缺陷多动障碍（ADHD）治疗的弟弟们，她选择了这门专业。白天运动，晚上在健康中心工作。此次大赛结束后，她还计划攻读博士学位。 该比赛成绩仅排在第7位的麦肯锡•朗（美国）表示：“总有一天会为了成为像托马斯一样的选手而成长。”朗也是毕业于美国另一所名牌大学北卡罗来纳州大学的人气大学体育明星。 在3年前的2020东京奥运会上，哈佛大学、耶鲁大学等8所美国东部名牌私立大学“常青藤盟校”出身的83名选手参加比赛，共获得了11枚奖牌。

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