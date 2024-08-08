“乌克兰对俄罗斯领土发动自开战后最大规模的地面进攻”. August. 08, 2024 08:00. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 据悉，乌克兰6日在与本国接壤的俄罗斯西南部发动了自战争爆发以来最大规模的攻击。有分析认为，最近在东部战线等地一直处于守势的乌克兰为扭转战况而全力以赴。俄罗斯方面主张：“虽然受到了乌克兰军队的攻击，但已经击退了对方的进攻。” 据英国《金融时报》报道，俄罗斯国防部当天上午8时许表示：“乌克兰军队对俄罗斯边防部队驻扎的库尔斯克州的尼古拉耶沃-达里诺和奥列什尼亚地区附近的边境部队进行了攻击，随后俄罗斯军队击退了乌克兰军队。” 有评价认为，当天的攻击是自2022年俄罗斯入侵乌克兰以来乌克兰直接针对俄罗斯领土的最大规模地面攻击之一。据俄罗斯国防部透露，乌克兰动用了11辆坦克和20多辆装甲车，展开了地面战。《路透社》报道说：“乌克兰定期对俄罗斯进行导弹和无人机攻击，但投入地面部队的领土攻击非常罕见。” 库尔斯克州代理州长阿列克谢•斯米尔诺夫在社交媒体上表示：“虽然俄罗斯军队阻止了乌克兰军队的地面攻击，但库尔斯克州正在遭受大规模的无人机和导弹攻击。”他还说：“这是可以控制的状况，要保持平常心。”库尔斯克州当局表示，此次袭击造成5人死亡，20多人受伤。 相反，一位俄罗斯著名军事博主7日凌晨反驳了俄军的击退主张，称“库尔斯克地区仍然处于困境。乌克兰军队在俄罗斯军队的集中反击下，仍在边境地区站稳了脚跟”。 乌克兰对此次袭击没有发表任何言论。但是乌克兰国家安全国防委员会局长安德烈•科瓦连科在社交媒体上写道，“俄罗斯声称能够控制相关地区状况是谎言。” 《金融时报》就此次攻击分析说：“这是最近受俄罗斯压制的乌克兰为改变战况而采取的积极攻势。”最近俄罗斯接连报道了占领乌克兰东部顿涅茨克州村庄的消息。据《金融时报》报道，从5月开始展开大攻势的俄罗斯军队占领了乌克兰军队去年夏天夺回的领土的两倍以上。

한국어