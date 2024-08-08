朝鲜动员数学英才进行130万次黑客入侵，可有拦截的对策？. August. 08, 2024 07:59. . 停战线北侧的夜空一片漆黑。由于严重的电力难，市中心也是一片黑暗。朝鲜因对朝制裁导致航空油不足，如果太阳下山，战斗机也无法起飞。与进行空中加油训练照亮夜空的韩国空军不同，雷达捕捉到的朝鲜战斗机夜间航迹屈指可数。 但就在这样的朝鲜，也有24小时不分昼夜地灯火不灭的地方。就像在没有窗户的空间里，不分白天黑夜地24小时运转老虎机的赌场一样，这里散发着黑色的热气，在明亮的显示器下不分昼夜地工作。金正恩认为，白头血统的未来取决于这一无需担心电力浪费的“疯狂”性价比终结者工作。因此下达了国家人才总动员令。 说的是朝鲜黑客的故事。朝鲜属于信息技术最贫穷国家，但其黑客攻击能力不亚于发达国家。如何解释这种具有讽刺意味的情况呢？ 首先要看黑客攻击这一工作的性质。韩国高层情报当局人士表示：“乍一看，黑客攻击似乎是技术密集型的工作，但实际上更接近于劳动密集型。”也就是说，相比做什么，多么执着地做，才决定着网络犯罪的成败。著名黑客的寿命很难超过30岁，也是因为这个原因。从这一点看，金正恩的一句话就可以把男女老少总动员起来的朝鲜体制框架，最适合黑客攻击。朝鲜当局可以尽情地将体力充沛、能够长时间集中精神的青少年培养成网络犯罪者。可以明目张胆地在电脑前使唤。国家系统本身就是最适合黑客入侵的集团。 这样的环境加上了执着的努力。据国家情报院透露，朝鲜当局早期发掘数学、电脑幼苗，投入到黑客培养过程中。经过“基础→专业→高级阶段”培养成实战黑客后送到外国大学，对取得成果的黑客还提供不少金钱上的优惠。事实上，他们准备了正规教育等阶梯，而且不是以身份而是以能力为主进行评价的“黑暗中的职业”。因为提供奖金和够劲的优惠，韩国当局认为，朝鲜青少年中自发性的黑客志愿者也在增加。 从金正恩公开宣布“全力投入”黑客攻击的2016年起到今年2月为止，通过黑客攻击窃取的虚拟货币规模就达2.4万亿韩元。此前，韩国军方和情报当局也没有袖手旁观。增加了网络负责部门的预算和人力，甚至动员反黑客朝鲜的“白色黑客”进行应对。 不过，物理上的局限性非常明显。在金正恩的阵前指挥下，很难阻止平均每天130多万次的黑客数量攻势。情报消息人士表示：“政府机关以使命感与民间企业竞争，很难确保优秀的信息技术人才。” 如果最终政府机关无法阻止所有的朝鲜黑客攻击，就应该与专门机关、民间企业等精巧地合作体制，把重点放在损失最小化上。据说，很多情况下，优秀的信息技术人才无法越过情报机关严格的身份查询门槛。考虑到信息技术人力的特殊性，现在需要灵活调整内部规定或招聘方式等转换思维。

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