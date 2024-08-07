报勋部为2482名埃塞俄比亚6•25参战勇士立碑. August. 07, 2024 08:16. by 孫孝珠 hjson@donga.com. 刻有被正式确认参加6•25战争的2482名埃塞俄比亚参战勇士的名字的铭碑被建立。据悉，此前埃塞俄比亚共有3518人参战。 国家报勋部6日表示，5日（当地时间）在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴举行了刻有6•25战争当时通过正式文件或遗属证言等确认参战事实的2482人名字的铭碑揭幕仪式。铭碑是在去年7月末得到韩国政府的预算支援（约9000万韩元）后完成的。 铭碑是在亚的斯亚贝巴设立的6•25战争参战纪念碑下端用大理石制作的。对于迟迟才建铭碑的原因，报勋部解释说：“埃塞俄比亚共产主义政权时期埃塞俄比亚参战勇士的记录丢失，直到最近也很难确认到底有多少人参战。”报勋部还补充说：“从去年7月开始，埃塞俄比亚国防部、外交部和韩国国防部等两国相关机关进行了调查，确认了2482名参战勇士的名单，并制作了铭碑。” 据悉，埃塞俄比亚军队在6•25战争当时共有3518人左右参战。当时，美国、英国、加拿大等16个国家向韩国派遣了战斗兵力，埃塞俄比亚是非洲国家中派兵最多的国家。 报勋部在铭碑上留出了余地。今后，如果通过参战事实调查确认埃塞俄比亚参战勇士，将在该空余空间刻上名字。 当天出席铭碑揭幕仪式的报勋部部长姜贞爱表示：“韩国政府和国民将永远铭记埃塞俄比亚参战勇士们不回避处于危机的大韩民国、伸出温暖之手的牺牲。”

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