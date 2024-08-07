最恶劣的暴跌仅一天就暴涨，“坐上跳跳板”的亚洲股市. August. 07, 2024 08:16. by 李栋勋记者 dhlee@donga.com. 随着陷入恐慌的非理性抛售减少，亚洲股市的氛围在一天内完全逆转。前一天暴跌至谷底，当天股市齐齐暴涨。对于每隔一天启动收购、抛售临时停牌的“跳跳板行情”，政府表示“政策应对力量充分”，开始安抚个人投资者。 6日，韩国综合股价指数（KOSPI）比前一个交易日上涨80.60点（3.30%），以2522.15点收盘。开盘初期呈直线上升趋势，KOSPI指数、创业板科斯达克指数（KOSDAQ）都启动了收购涨跌停板制度。这是自2020年3月23日、24日因疫情大流行冲击股市暴涨暴跌后，时隔4年零4个月再次在韩国综合股价指数、科斯达克市场启动抛售、收购涨跌停板制度。前一天下跌4451.28日元（12.40%）的日本日经平均股价也在当天上涨3217.04日元（10.2%），呈现出急剧反弹的趋势。 随着前一天下降幅度过大的评价和低价收购趋势的流入，出现了反弹。再加上前一天晚上公布的美国服务业采购经理人指数（PMI）符合预想等积极的经济指标也对恢复趋势做出了贡献。但是有分析称，对美国经济衰退的恐慌并没有完全消失，日元套利交易清算风险等仍然存在，因此股市要完全恢复稳定还需要一段时间。 政府召开“宏观经济•金融悬案恳谈会”，开始着手准备对策。副总理兼企划财政部长官崔相穆表示：“如果变动性过大，将迅速执行市场稳定措施。”

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