难民代表团获得奥运首枚奖牌，女拳击手表示：“度过苦难就有希望”. August. 06, 2024 07:52. by 趙은아 achim@donga.com. “体育教会我人生。” 作为2024巴黎奥运会难民团成员首次获得奖牌的辛迪•恩甘巴（26岁•拳击）4日（当地时间）在法国巴黎北巴黎竞技场举行的女子拳击75公斤级8强赛上获胜后，对日刊《世界报》做出了上述表示。当天，以法国选手达维娜•米歇尔为对象，恩甘巴以5比0的总比分战胜对手，进入半决赛之后已确定获得铜牌。奥运会拳击比赛不单独进行铜牌争夺战，在半决赛中落败的选手也将获得铜牌。 恩甘巴说：“人们在生活中会遇到很多问题和障碍物，不相信自己，有时候会觉得现在是世界末日”，“我参加巴黎奥运会的事实表明（越过苦难）人生就有希望了。” 出生在喀麦隆的恩甘巴11岁左右来到英国，移民文件丢失后被送往难民收容设施。她是性少数者，在喀麦隆同性恋是非法的，因此无法回国。在英国生活了15年的今天，她依然在为获得签证和英国公民权而努力。 恩甘巴进入英国后，在家境困难的情况下，连英语都不会说就上学了。她还因体重过重、体臭严重而遭受排挤。但是两名体育老师在照顾她的同时，引导其走上拳击之路。恩甘巴回忆起艰难的过去说：“现在都是过去的事情了，我在巴黎这件事本事带来了很多教诲。” 国际奥林匹克委员会（IOC）为了让因内战、战争、歧视等不可避免的原因离开祖国的选手们站在奥运会舞台上，从2016年里约热内卢奥运会开始组成了难民代表团。本届奥运会有37名选手参加12个项目。在巴黎奥运会之前，英国拳击协会曾要求政府允许恩甘巴作为英国选手参加奥运会，但最终以失败告终。最终，她作为代表IOC难民团的首位女拳击选手参加奥运会，并获得了铜牌。

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