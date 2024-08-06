韩、日、台股市暴跌，创历史新高。“《经济萧条》的恐怖”非同寻常. August. 06, 2024 07:51. . 随着美国经济萧条的忧虑达到极端的恐怖程度，亚洲股市迎来了史上最严重的“黑色星期一”。在中东，围绕暗杀巴勒斯坦武装团体哈马斯领导人，伊朗和以色列的正面冲突已进入倒计时。面对可能一下子将韩国经济推向复合危机状况的超大型不利因素，必须做好万全的应对准备。 昨天，韩国综合股价指数暴跌8.77%（234.64点），一下子跌至2400多点，创下了超过新冠疫情危机和全球金融危机时的历史最大暴跌纪录。韩国综合股指项目中的98%项目下降最多，韩国综合股指盘中暴跌10%以上，跌破2400点。综合投指和创业板市场的熔断机制也时隔4年零5个月再次启动。两个市场仅昨天一天就消失的市价总额就达235万亿韩元。日本（-12.4%）和台湾（-8.35%）股市也刷新了历史最大跌幅。 让亚洲股市陷入疯狂恐慌的是美国经济硬着陆的恐惧。随着7月份雇用指标和制造业景气指标同时恶化，美国经济正在迅速冻结的预测正在扩散。英特尔等大科技公司第二季度业绩冲击和英伟达新一代产品设计缺陷的消息引发了“人工智能泡沫论”，加剧了人们对停滞的恐惧。有人提出，为了防御经济，美国联邦储备委员会有可能在下个月一次性下调0.5%的基准利率。 如果继中国之后，世界最大经济大国美国的硬着陆成为现实，包括韩国在内的全球经济将不可避免地受到冲击。特别是对美出口和对大技术依赖度高的韩国经济将遭受更大的致命伤。金融市场的不安会萎缩本来就冻结的国内消费、投资心理，也不能排除转移到实物经济的可能性。再加上伊朗在中东的报复攻击和以色列针锋相对的预告，甚至引发了“第五次中东战争”的危机。如果中东事态继续扩大，很有可能再次刺激全世界呈现稳定趋势的通货膨胀。 虽然对外不利因素同时涌来，但由于没有合适的应对政策手段，令人担忧。为了刺激经济，降息的筹码被暴涨的房价和家庭债务所束缚，预计连续两年税收出现缺口的情况下，很难通过财政刺激内需。在更大的乌云到来之前，应该通过精巧的财政、金融、货币政策的组合来克服危机。将外部冲击对经济和民生造成的负面影响最小化，应该成为经济团队的首要目标。

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