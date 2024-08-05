女王之箭穿透“三冠王针孔”. August. 05, 2024 08:19. by 李憲宰 uni@donga.com. “新一代射箭女王”林是见（21岁）获得巴黎奥运会射箭女子个人赛的冠军，成为了大赛三冠王。这是韩国选手在本届巴黎奥运会上首次达成三冠王。 3日，在韩国选手之间展开的巴黎奥运会射箭女子个人决赛中，林是见以7比3（29-29、29-26、30-27、29-30、28-26）战胜代表队的后辈南秀贤（19岁），获得了金牌。这是韩国女子射箭队历史上第5次获得奥运会金、银牌，也是继2004年雅典奥运会后20年来的第一次。全勋英（30岁）在铜牌争夺战中败北，排在第4位。 此前，在女子团体赛、与男子代表队金优镇（32岁）组成的混合团体赛上夺冠的林是见也获得了3枚金牌。林是见是继3年前在东京奥运会上女子射箭选手安山（23岁）首次获得夏季奥运会三冠王后，第二个获得三冠王的韩国选手。林是见在去年的杭州亚运会上也包揽了女子团体赛、混合团体赛和个人赛，成为了三冠王。 与林是见同龄的大学同学梁智仁在当天首先举行的射击女子25米手枪决赛中，通过加枪击败东道主选手卡米耶•耶泽耶夫斯基，获得了金牌。这是韩国射击队在本届巴黎奥运会上获得的第三枚金牌。梁智仁在决赛10轮打完之后，与耶泽耶夫斯基以37比37握手言和后，在经过加枪后以4比1获胜。目前就读于韩国体育大学的梁智仁和林是见是22级同学。截至当天，韩国射击队共获得3枚金牌、2枚银牌，追平了2012年伦敦奥运会（3枚金牌、2枚银牌）创下的奥运会历史最好成绩。 击剑女子佩剑代表队在4日与乌克兰队的决赛中以42比45败北，获得了银牌。这是佩剑女子代表队在奥运会上获得的最好成绩。由尹智秀（31岁）、全河英（23岁）、崔世彬（24岁）、全恩惠（27岁）组成的韩国队在4强赛上以45比36战胜击剑宗主国、佩剑团体赛世界排名第一的法国队，进入了决赛。韩国柔道代表队在当天的混合团体赛第三名争夺战中，经过加时赛以4比3击败德国队，获得了铜牌。 “羽毛球女皇”安洗莹（22岁）在4日的女单半决赛中，以2比1（11-21、21-13、21-16）逆转战胜格里戈里亚•玛丽斯卡•图钟（印度尼西亚），进入了决赛。安洗莹将在5日的决赛中挑战继1996年亚特兰大奥运会方铢贤（52岁）之后时隔28年的奥运会女子单打金牌。安洗莹的决赛对手是中国选手何冰娇。

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