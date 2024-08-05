阿联酋皇家医院运营10年，“中东的首尔大学医院”应增加. August. 05, 2024 08:18. . 阿联酋迪拜市中心东北方向约70公里。在荒凉的沙漠中，有首尔大学医院委托运营了10年的皇家谢赫哈利法专科医院。规模为248张病床，全体800名医疗人员中，韩国人超过100人。首尔大学医院在2014年与美国斯坦福•约翰霍普金斯、英国国王学院、德国夏利特等全球医院展开竞争，并获得了合同。这是国内医院首次获得海外综合医院级医疗机关的委托运营权。初期5年间制定了1万亿韩元的运营预算，另外还收取了每年70亿~80亿韩元的委托运营手续费。运营2年期间，门诊患者就超过了5万名。2019年成功续约，本月中旬即将迎来第二次续约。 那么以后一切都会顺利吗？从这次续约开始就遇到了难关。该医院隶属于王室，但随着其他王室下属机构出面委托运营，竞争格局突然形成。另外，随着王室方面强烈要求医院节约运营费，医院的收益性也只能下降。也有人要求集中于心脏、脑神经、癌症，并对其他诊疗科目进行结构调整。即使是专门医院，也要维持一定的综合医院功能，但是要求取消需求较多的整形外科、眼科，因此全体患者减少，收益势必也会受到影响。与运营初期相比，韩国医疗团队也大幅缩减，而且还有削减诊疗费、医疗纠纷等大大小小的不和谐音。因此，首尔大学医院内部也有不少人提议辞职。 但是去年沙特阿拉伯、卡塔尔等海湾合作委员会（GCC）6个成员国的医疗保健市场达到了679亿美元（约92万亿韩元）。中东富豪国家正在吸引梅奥诊所、约翰霍普金斯、克利夫兰、哈佛等发达国家的知名医院和医学院，提高当地医疗水平，吸引医疗游客。仅阿联酋在2022年就吸引了67.4万名医疗游客，赚取了10亿迪拉姆（AED•约3700亿韩元）。进军当地的全球医学院和医院在临床研究、教育、诊疗各领域都取得了成果。这是一个舍不得放弃的市场。 医院出口需要解决的课题仍然很多。虽然当地人对韩国医疗的认识正在发生巨大变化，但如果条件相同，仍然喜欢美国和欧洲医院。实际上，能够轻易与外国患者用英语沟通进行诊疗的医生和护士也不足。进军海外的事例并不多，因此有必要根据不同国家的情况积累经验。相互认可医疗团队执照、医疗事故问题等现实性课题也很多。 今年6月，10层规模的“韩国医疗中心”在卡塔尔多哈开业。首尔峨山医院、青柠牙科、JK整形外科、安康医院等提供不孕症、种植牙、美容整形、康复等医疗服务。首尔峨山医院以2026年开院为目标，正在推进在迪拜拥有65张病床规模的“阿联酋峨山消化器官医院”。盆唐首尔大学医院上个月在拥有300张病床规模的乌兹别克斯坦塔什干综合医院项目中担任了事业总管。医疗进军海外不仅在经济上受益，还具有提高国格、为两国合作做出贡献的外交作用。期待今后出现更多第二、第三家皇家谢赫哈利法专科医院。

한국어