西方与俄罗斯交换《华尔街日报》记者和俄情报人员等24名囚犯……冷战后最大规模. August. 03, 2024 07:27. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “我到家了。（I’m home）” 当地时间1日下午11点半左右，美国马里兰州安德鲁斯空军基地。在俄罗斯采访过程中因间谍嫌疑被捕、从去年3月起被关押在俄罗斯监狱的《华尔街日报》记者埃文·格什科维奇时隔491天后踏上了祖国的土地。他不仅与家人和同事打招呼，还与前来机场迎接的拜登总统、哈里斯副总统打招呼致意。 当天，包括格什科维奇在内的3名美国人、1名美国永久居住权者、5名德国人、7名俄罗斯反政府人士等被关押在俄罗斯的共16人获释。与此同时，西方则把在德国柏林杀害车臣人士后被关押在德国监狱的俄罗斯联邦情报局要员瓦迪姆·克拉什科夫等8人遣返俄罗斯。双方在土耳其交换了囚犯。这是冷战后西方和俄罗斯之间第一次进行如此大规模的换囚。 据悉，克拉什科夫被俄联邦情报出身的俄罗斯总统普京直接指定为囚犯交换对象。美国、德国、俄罗斯、土耳其、波兰、斯洛文尼亚、挪威、白俄罗斯等国家也参与了谈判。美国前国务卿希拉里、谷歌前总裁埃里克·施密特等说服德国总理朔尔茨参与了谈判。《华尔街日报》报道说，今年2月采访普京的前福克斯新闻主播塔克·卡尔森也向普京提及了这一点。 此次换囚可能会对11月美国总统选举局势产生影响。在执政期间一直强调“重视同盟”外交的拜登表示：“感谢一起进行艰难谈判的同盟国。同盟让美国人更加安全。重要的是要有值得信赖和依靠的朋友。”分析认为，这一讲话针对的是向盟国施压、要求增加防卫费等强调“美国优先主义”的共和党总统候选人特朗普。 事实上，被确定为民主党大选候选人的哈里斯也表示：“这表明，拥有理解外交力量、加强同盟重要性的总统是多么重要。”她对拜登的说法表示赞同。 相反，特朗普则提出了拜登政府向俄罗斯支付资金的可能性。他在社交媒体“真实社交”上声称：“我（在任期间）收回了多名人质，什么也没给对方国家。”他还说：“我们给他们（俄罗斯）现金了吗？我们释放杀人犯或暴力分子吗？”美国总统国家安全事务助理沙利文针锋相对地表示：“并没有向俄罗斯提供资金或放宽制裁。”

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