在野党强行处理“李在明牌”25万韩元补贴法……又促发否决权冲突. August. 03, 2024 07:27. by 姜成辉记者、申娜莉记者 yolo@donga.com、journari@donga.com. 向全体国民最多发放35万韩元的恢复民生补贴的《民生恢复支援金法》2日在在野党主导下在国会全体会议上获得通过，预计朝野政党将围绕尹锡悦总统行使再议要求权（否决权）发生强烈冲突。总统室立即表示，“宪法规定预算编制权属于政府，通过法律强制政府预算是违宪的”，暗示将行使否决权。对此，共同民主党警告说：“将受到对国民民生困难视而不见的指责。” 当天在全体会议上通过的《2024民生恢复支援金发放特别措施法》包括向全体国民发放相当于25万-35万韩元的民生恢复补贴的地区爱心商品券的内容。发放额根据收入水平由总统令决定，发放时间规定为法律公布后3个月。法案还包括了作为支援金发放的地区爱心商品券要在4个月内使用的条款。提出法案的共同民主党推算需要约13万亿韩元的预算。 民生恢复支援金法是共同民主党的第22届国会1号党论法案，由前代表李在明提议。李在明在上次议会选举时提出了发放民生恢复补贴的公约。议会选举后的4月，李在明在与尹锡悦总统的会晤中正式提议，但遭到了尹锡悦的拒绝。此后，不顾政府和执政党的反对，在常任委员会和法制司法委员会、全体会议阶段，在野党主导强行处理了法案。共同民主党核心相关人士表示：“李（在明）前代表通过领袖会谈等不断提议‘必要时可以调整发放对象和规模等’，但政府和执政党一贯无视。考虑到经济危机和民生困难等，不能再等了。” 政府和执政党以该法案涉嫌侵犯政府权限的所谓“处理性法律”、且实际经济扶持效果也不大为由表示反对。总统室高层相关人士当天表示：“25万韩元的民生补贴问题需要13万亿韩元，但与财源相比效果并不大。基本上尹锡悦政府的政策是针对困难阶层进行支援，而这个是普遍支援，因此并不适合。”尹锡悦也在7月3日表示：“为什么只给国民每人25万韩元？给10亿韩元、100亿韩元不也可以吗？” 共同民主党院内相关人士表示：“预计尹总统会与其他法案一起行使否决权。回避国民困难的责任将全部由政府和执政党承担。”

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