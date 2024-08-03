受美国经济“R”恐慌影响，亚洲股市遭遇黑色星期五. August. 03, 2024 07:26. by 李栋勋记者、李基旭记者 dhlee@donga.com. 包括韩国在内的全球股市受到美国经济萧条恐慌的直接打击，上演了指数一致暴跌的“黑色星期五”。前一天，美国联邦储备系统（Fed•美联储）事实上预告了9月降息的大型利好因素，但是雇佣等美国经济指标却比预想的要差，市场氛围在一天内急剧逆转。再加上对人工智能（AI）产业和全球大型科技企业的泡沫论，实物经济和企业业绩比想象中恶化得更快的不安感在投资者之间扩散。 2日，国内证券市场，KOSPI指数比前一天下跌101.49点（3.65%），以2676.19点收盘。这是自新冠病毒疫情首次扩散当时的2020年3月19日（下跌133.56点）以来，时隔4年零4个月以来的最大跌幅。KOSDAQ也暴跌4.20%，以779.33点收盘。特别是，由于担心美国经济萧条，加上日元价值强势的不利因素，日本日经平均股价当天暴跌5.81%。当天的跌幅是自1987年10月20日（下跌3836日元）以后36年零10个月以来的最大跌幅。在美国等世界各国掀起降息风潮的情况下，日本最近独自上调标准利率有可能给本国经济泼冷水，这一忧虑起了很大作用。 当天亚洲股市暴跌是前一天受到美国经济放缓忧虑冲击的结果。1日（当地时间），纽约股市纳斯达克指数和道琼斯指数分别暴跌2.3%和1.21%。特别是，由半导体相关项目组成的费城半导体指数下跌了7.14%。当天，美国劳动部公布的上周新失业津贴申请件数为24.9万件，创下了自去年8月第一周以后约1年来的最大值。美国供应管理协会（ISM）发表的7月份制造业采购经理人指数（PMI）为46.8，比前一个月下降了1.7个百分点，也远低于市场预测值（48.8）。 随后，华尔街对美国经济放缓现象是否比想象中严重的不安感扩散开来。被称为“恐慌指数”的芝加哥期权交易所（CBOE）变动性指数（VIX）当天盘中一度上升至19.48，是自4月19日以后3个多月来的最高值。也就是说，随着股市变动幅度的增大，投资者们的不安感达到了极点。

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