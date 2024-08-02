席卷巴黎奥运会的K面食，500人份瞬间被抢购一空. August. 02, 2024 07:47. by 趙은아 achim@donga.com. “炒年糕虽然辣，但是很好吃，我会慢慢吃完的。” 上月31日（当地时间），在法国巴黎市中心的“2024巴黎奥运会韩国之家”订购炒年糕的丹麦游客朱莉•基亚戈表示：“韩国饮食既陌生又有魅力。” 大韩体育会和文化体育观光部在迎来巴黎奥运会之际，为宣传韩国文化而准备的“韩国之家（Korea House）”在当地获得了超高人气。当天，在韩国之家庭院中设置的“必品阁（Bibigo）市场”上，展示了炒年糕、饺子、饭团等韩国面食。不仅是巴黎市民，迎接奥运会，来自世界各地的游客也在面食柜台前排起了长队。 和女儿一起看完抖音宣传物后找来的卡丽娜•卡穆高兴地说：“像韩餐厅一样买面食吃，能和别人一起听欢快的K-POP，真是太好了。”当天准备的500人份瞬间被抢购一空。 韩国之家上月25日租用了巴黎奥运会射箭比赛的举办地荣军院附近的学术会议场“Maison de la Chimie（化学之家）”建筑，正式对外营业。韩国之家将运营到11日，CJ集团和OB啤酒、HYBE、Photoism等民间企业和韩国观光公社、韩国文化振兴院、韩国陶瓷财团、韩国国际交流文化振兴院等公共机关共15处目前正提供多样的韩流文化信息。 各企业和机关运营着包括韩食在内的K-POP和自助工作室等多种展位。可以拍摄大头贴的摄影棚和可以试穿华丽韩服的展示馆尤其聚集了很多人。在庭院中，在轻快的K-POP中集体跳舞的人也映入眼帘。 此前，韩国之家在每次奥运会时都被用作为选手团应援助威和采访奖牌得主的场所。但是今年与多种企业一起成为了宣传韩国文化的中心。据主办方透露，从韩国之家向大众公开的26日开始，5天内共有16019人访问。其中一半左右是外国人。大韩体育会方面解释说：“今后将把韩国之家利用为奥运会期间体验韩国体育和K文化信息的空间。”

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