在中国北京展开的汉江……“感觉来到了首尔”. August. 02, 2024 07:46. by 北京=全慧珍记 sunrise@donga.com. 首尔出现在了中国北京热门景点五棵松的中心。在这里，人们可以品尝首尔代表性街头小吃炒年糕和鱼饼，体验汉江运动和野餐。 首尔市在当地时间7月30日、31日在北京五棵松万达百货商店一楼大厅举行了首尔宣传活动“首尔之乐在北京”。现场设有围绕汉江的首尔生活方式和美食、可以享受城市魅力的展位。热气球“首尔之月”升起，大型电子屏幕上出现了首尔市的口号“首尔，My Soul”。 “首尔的生活方式”展位再现了汉江野餐区，得到了北京市民的响应。以屏幕上播放的汉江为背景，摆放着懒人沙发和书籍，给人一种置身于汉江野外图书馆的感觉。此外，现场还运营了体验自行车和赛艇机等汉江体育项目。 在“首尔食品”展位上，为了品尝首尔的代表性街头小吃炒年糕和鱼饼，从活动一开始就排起了长队。试吃炒年糕的一名北京市民说：“平时也喜欢吃韩国料理，也喜欢和孩子们一起吃炒年糕。看着汉江的样子享受，感觉来到了首尔。” 31日下午，来到活动现场的首尔市长吴世勋表示：“最近旅游的趋势是体验旅游。因为想要享受首尔的生活方式而前来的游客很多。为了宣传这一点，以代表首尔的汉江为中心准备了今天的活动。”

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