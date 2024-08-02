暴风般的“新击剑者联盟”. August. 02, 2024 07:46. by 任寶美 bom@donga.com. 韩国男子击剑佩剑代表队在击剑宗主国法国实现了奥运会3连冠。 由具本佶（35岁）、吴尚旭（28岁）、都庆东（25岁)）、朴相元（24岁）组成的男子佩剑国家代表队1日在法国巴黎大皇宫举行的巴黎奥运会团体赛决赛中，以45比41击败匈牙利队，登上了冠军宝座。这是继2012年伦敦奥运会、2021年东京奥运会之后，佩剑代表队的奥运会团体三连冠。2016年里约热内卢奥运会时，根据举办击剑具体项目轮换的原则，没有举行佩剑团体赛。韩国队在此次大赛4强赛上，以45比39战胜了背靠主场球迷单方面助威的宗主国法国队，进入了决赛。男子佩剑代表队在3年前的东京大赛上成功卫冕，获得了“击剑者联盟（复仇者联盟+击剑）”的爱称。随着都庆东、朴相元代替东京两连冠成员金正桓（41岁）和金准镐（30岁）加入队伍，实现了部分新老交替，现在被称为“新击剑者联盟”。 这是亚洲国家首次在奥运会击剑团体赛上实现三连冠。即使将范围扩大到世界，韩国也是继俄罗斯、意大利、法国、匈牙利之后，第5个获得奥运会击剑团体赛3连冠（及以上）的国家。击剑是从1896年第一届雅典奥运会开始存在的项目，团体赛是在1904年第三届圣路易斯奥运会时首次引进，今年迎来第120个年头的“奥运会传统体育项目”。 当天男子佩剑代表队获得的金牌是韩国在本届巴黎奥运会上的第12枚，也是历届夏季奥运会上的第300枚奖牌。到东京奥运会为止，韩国共获得了287枚（金牌96枚、银牌91枚、铜牌100枚）奖牌。再加上随着2012年伦敦奥运会举重比赛上获得第3名的俄罗斯选手的兴奋剂事件浮出水面，当时排名第4位的全相均（43岁）的铜牌继承于4月确定。全相均将于9日在巴黎得到铜牌。 4天前在佩剑个人赛上获得金牌的吴尚旭成为参加此次大赛的韩国选手中第一个获得双冠王的选手。吴尚旭也是第一个获得奥运会双冠王的韩国击剑选手。吴尚旭是3年前东京奥运会团体赛的冠军成员，至此奥运会金牌增至3枚。韩国选手在奥运会上的最多金牌数是金秀宁（射箭）和秦钟午（射击）保持的4枚。吴尚旭表示：“将在2028年洛杉矶奥运会上挑战团体赛4连冠。”

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