输给“射箭最强”韩国队，中、法银牌也是由韩国人引领的. August. 01, 2024 08:25. by 李憲宰 uni@donga.com. 在巴黎奥运会射箭比赛的举办地法国巴黎荣军院体育场，听到最多的语言是韩国语。很多国家的选手在与韩国教练或韩国选手见面时都会用韩语打招呼。 看着各国选手团一起训练，有时会分不清这里是韩国还是法国。因为和其他奥运会一样，本次大赛射箭场上也会随时举行韩国主教练的“同门会”。 除了韩国之外，参加本届巴黎奥运会射箭比赛的韩国主教练共有8名。他们是吴善泽（法国）、权容学（中国）、金相勋（日本）、李在亨（马来西亚）、朴采顺（越南）、朴英淑（不丹）、洪成漆（伊朗）、李京出（印度尼西亚）等。包括白雄基（印度）、金在天（哈萨克斯坦）、金明善（乌兹别克斯坦）、林熙植（蒙古•以上人名均为音译）等虽然没能踏上奥运会舞台，但是为各国获得奥运会参赛权助一臂之力的韩国教练在内，已经超过了10个国家。 随着亲身体验和熟悉“世界最强”韩国射箭的教练们扩散到世界各地，全世界射箭的向上平均化正在实现。训练法、技术、装备操作法等已不再是韩国的专属物。 在本届奥运会上实现团体10连冠的韩国女队的决赛对手正是权容学教练率领的中国队。权教练2006年在中国地方自治团体队开始海外生活，从2022年开始执教中国女子代表队。中国女子代表队在今年的国际射箭联盟（WA）世界杯第1、2站比赛上战胜韩国队，成为了对韩国队最具威胁的存在。权教练在决赛中失利后表示：“虽然银牌有些遗憾，但是能够和韩国队进行对等比赛就已经很满足了。” 吴善泽教练带领的法国射箭代表队也在男子团体决赛中遇到了挑战奥运会3连冠的韩国队。吴教练是曾在2000年悉尼奥运会和2012年伦敦奥运会时执教过韩国代表队的著名教练。当天获得银牌、拿下法国射箭史上该项目首枚奖牌的吴教练表示：“与韩国选手确实存在水平差距。但我们的目标是在决赛中迎战韩国队。能达成目标就已经很满足了。” 韩国和法国在本届奥运会之前互相帮助。法国选手们在镇川选手村与韩国选手进行了联合训练。韩国选手们在法国进行转地训练时，使用了巴黎附近的法国代表队训练设施。 此外，在朴采顺教练的指导下，越南队历史上首次获得了奥运会决赛圈进军权，印度尼西亚队也多亏了李京出教练，时隔32年再次获得了团体赛名额。由金相勋教练率领的日本男子代表队在本届奥运会上与韩国队在8强赛上相遇。日本男子代表队在2021年东京奥运会时，在团体赛和个人赛上分别获得了铜牌。 2016年里约奥运会时带领马拉维选手首次进入决赛圈的朴英淑教练，今年作为不丹教练，帮助所属选手首次参加奥运会。 每当奥运会时，因各自日程紧迫而连一张纪念照都没有留下来的韩国教练，这次定下日期和时间，站在了一起。在奥运会上首次一起拍照的韩国教练们齐声表示：“韩国射箭做得好，在国外的我们也会有力量。韩国射箭的力量就是我们的力量。”

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