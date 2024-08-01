首尔与北京：“共享优秀政策”. August. 01, 2024 08:24. by 北京=全慧珍记者 sunrise@donga.com. 首尔市决定扩大与中国北京市共享优秀政策的机会。不仅是人员、文化交流，经济和旅游等其他领域的合作也将得到加强。 据首尔市7月31日透露，正在中国访问的首尔市长吴世勋当地时间30日在北京人民政府办公楼与北京市市长殷勇会面，达成了上述协议。这是首尔市市长和北京市市长自2018年以后时隔6年再次举行会晤。 两位市长一致认为，应共同解决首尔和北京面临的多种问题，并更加积极推进公务员交流，增加共享优秀政策的机会。特别是，双方一致认为，应增加青少年和青年一代的交流，形成肩负两国未来重任的一代相互理解文化和社会氛围的潮流。 吴世勋表示：“新冠疫情之后，恢复关系花费了很长时间，但我认为只有两个城市间的合作关系得到发展，才能对市民的生活有所帮助，所以访问了（北京）。”他还表示：“为了加强两城市的合作和友好，需要文化交流和人员交流。希望一定要访问首尔。”殷勇答道：“吴市长的访问不仅有助于两个城市的关系，还有助于企业活动和市民交流，对韩中关系也有帮助。考虑在适当的时候访问首尔。”现年55岁的殷勇是中国31个省、直辖市、自治区中最年轻的省长级人士，曾任中国人民银行副总裁，是一位金融专家。 首尔和北京在韩中建交的第二年即1992年缔结了友好结缘，并持续开展交流。2013年，首尔和北京成立了以两市市长为名誉委员长的“首尔-北京统合委员会”。 吴世勋还提到要加强与日本的合作。他说：“以前首尔、北京、东京的关系非常好。即使从现在开始，也希望三个城市能够通过恢复合作实现相互发展。”首尔、北京、东京从20世纪90年代起取自各城市的英文首字母，简称为“BESETO”。

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