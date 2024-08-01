沈承燮接替李宗燮任澳大利亚大使……朴哲熙任驻日大使. August. 01, 2024 08:24. by 黃炯? constant25@donga.com. 尹锡悦总统7月31日任命国立外交院院长朴哲熙（音，下同）为驻日大使，任命前海军参谋总长沈承燮为驻澳大利亚大使，任命驻荷兰大使崔亨灿为国立外交院院长。国民权益委员会副委员长金泰奎被任命为前广播通信委员会副委员长李相仁的继任者。 驻日大使朴哲熙毕业于首尔大学政治系，在美国哥伦比亚大学获得政治学博士学位，是日本政治专家。他历任外交安保研究院教授、首尔大学国际研究生院院长、首尔大学国际学研究所所长等职务，2023年3月被任命为国立外交院长（次官级）。朴哲熙在上次总统选举时参与时任总统候选人尹锡悦的竞选团队，后又担任总统职务交接委员会外交、安保分科专门委员。 驻澳大使沈承燮是第39期海军士官，曾担任第一舰队司令、海军本部人事参谋部长、联合参谋本部战略企划本部长等职务，还担任过海军参谋总长。他2020年4月作为大将转入预备役，曾担任世宗大学国防系统工学系教授等职务，在上次大选时加入尹锡悦竞选团队。前驻澳大使李宗燮因卷入海军陆战队上等兵蔡某殉职事故调查外压疑惑而辞职，3个多月后由沈承燮填补空缺。 驻荷大使崔亨灿是第24届外务考试出身，被任命为次官级国立外交院长。崔亨灿毕业于首尔大学外交系，曾担任国防部国际政策官、驻塞尔维亚大使、外交部企划调整室长等，是一位正统的外交官。 新任广播通信委员金泰圭毕业于延世大学法学院，是司法研修院第28届法官出身。他在担任部长法官时期，曾批评时任大法院院长金明洙体制，并要求他辞职。卸任后，他于2022年10月被任命为权益委员会负责处理信访的副委员长。

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