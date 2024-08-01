三星半导体二季度销售额达28.5万亿韩元……时隔2年超越台积电. August. 01, 2024 08:24. by 郭道英 now@donga.com. 三星电子的半导体销售额时隔2年超过了台湾半导体企业台积电。有分析认为，备受全球业界关注的第五代高带宽存储器“HBM3E”8段和12段产品也即将向英伟达、超威等主要人工智能半导体企业供应。 三星电子7月31日发布公告称，以第二季度（4月-6月）为准，销售额为74.07万亿韩元，营业利润为10.44万亿韩元。与去年同期相比，销售额上升23%，营业利润增加近16倍。 三星电子的盈利惊喜得益于人工智能引发的半导体暖风。半导体部门第二季度的销售额与去年同期相比剧增94%，达到28.56万亿韩元。这超过了台湾代工企业台积电此前公布的第二季度销售额6735.1亿台币（约28.3万亿韩元）。三星电子半导体部门的销售额自2022年第二季度以来一直落后于台积电，在本季度成功逆转。半导体部门的营业利润也达到6.45万亿韩元，比去年同期增长10万亿韩元以上。 三星电子还推出了有关高宽带存储器事业的发展蓝图。三星电子存储器事业部副社长金在俊在业绩发表电话会议上就目前英伟达等正在进行质量检测的HBM3E表示：“8段产品将在第三季度（7月-9月）中、12段产品将在下半年（7月-12月）正式供应。”这暗示了下半年向英伟达供货将明朗化。此外，他还表示：“以最近为基准，今年与顾客公司完成（供货）协商的货量是前一年的近4倍。计划明年扩大比今年多2倍的供应量。”

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