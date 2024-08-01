广播通信委员会昨天发生的荒唐事情. August. 01, 2024 08:22. . 尹锡悦总统7月31日批准广播通信委员长李真淑和广播通信委员会常任委员金泰圭的任命案。本月26日，代理委员长兼副委员长李相仁为躲避在野党的弹劾而主动辞职，导致出现“零名常任委员”的史无前例事态，已经过去了5天。当天下午，广播通信委员会召开全体会议，表决通过了公营广播理事选任案，在野党则提出了对新任委员长的弹劾案。 当天围绕广播通信委员会紧锣密鼓展开的事情表明，朝野政党之间KBS和MBC的主导权之争达到了肆意妄为的水平。李真淑和金泰圭没有参加任命状授予仪式和参拜显忠院，而是急忙将公营广播理事选任案作为1号案件进行了处理。根据广播通信委员会的运营规则，除不得已和有紧急理由外，全体会议案件应在48小时前传达给常任委员，并在24小时前通过网站等公开。即将于8月12日和31日结束任期的MBC和KBS理事的选任，不可能是需要省略通常程序的紧急案件。这应该说是在野党表决弹劾案之前，试图将公营广播公司的理事团改变为有利于执政党的伎俩。 新任委员长一上任就提出弹劾案也不正常。在野党主张，广播通信委员会是5名常任委员的合议制机构，因此以2人体制处理案件是非法的，因此属于弹劾理由。对于广播通信委员会的2人体制表决，法院指出了不妥当性，但没有判决违法的前例。据悉，在野党正在研究对选任公营广播理事提出假处分申请的方案。也就是说，不管用什么方法，都不会放弃公营广播的主导权。 围绕广播通信委员会表决权的朝野对峙已经持续了15个月，文在寅政府时期任命的前委员长韩相赫在现政府上台后也没有卸任，最终被强制免职，其后经过金孝在的代理体制，反复进行任命、弹劾、代理等。李东官在去年8月出任委员长不到100天就为了躲避弹劾主动辞职，金洪一虽然作为继任者接任，但坚持了7个月又辞职。去年8月，执政党和在野党推荐的3名常任委员的任期已经结束，但以各种借口未能推荐和任命继任者，旨在让广播通信委员会瘫痪的弹劾和与之抗衡的“辞职傻瓜游戏”正在反复上演。针对公营广播的生死决断式对决，不仅是广播通信政策，还有可能使整个国政陷入瘫痪。为什么不先把广播通信委员会恢复正常为5人体制呢？

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