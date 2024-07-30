“#特朗普好古怪”在社交媒体上迅速扩散……哈里斯的好感度在一周内从35%升至43%. July. 30, 2024 07:51. by 华盛顿=常驻记者文炳基、李清娥记者 weappon@donga.com、clearance@donga.com. 当选美国民主党总统候选人已成定局的副总统卡梅拉·哈里斯的上升势头非同寻常，而标有针对共和党总统候选人特朗普的标签“#特朗普好古怪（#Trump is Weird）”的帖子在社交媒体上迅速扩散。民主党的支持层在饱受高龄争议困扰的拜登总统辞任总统候选人后，集中散布了78岁的特朗普胡言乱语或失言的视频，展开了反攻。 根据28日X的标签排名，“特朗普好古怪”是当天在美国使用最多的标签。该标签在特朗普当选总统的2016年总统选举时首次使用。但是，随着被认为是哈里斯竞选搭档候选人的明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹24日在MSNBC电视台上指责特朗普和副总统候选人万斯是“古怪的人”，再次受到关注。哈里斯也在第二天的赞助者活动中回应说：“特朗普对我的经历依赖于谎言。特朗普和他的竞选伙伴很古怪。” 民主党支持层积极散布“特朗普好古怪”的标签和特朗普以往难以听懂的讲话视频。代表性的事例是特朗普24日在北卡罗来纳州夏洛特进行游说。他说：“电影《沉默的羔羊》是真的。汉尼拔·莱克特是个可爱的人。我想和他一起吃晚饭。”很多人指出，虽然这一讲话看起来像是试图将非法移民比喻成食人种罪犯莱克特，但这是前后矛盾的。 特朗普在21日的游说中还表示：“因为拜登政府，美国正在下沉。与其从沉没的小船上跳下来被鲨鱼吃掉，不如被触电死。”所说的话也令人费解。沃尔兹28日在美国有线电视新闻网（CNN）上指出：“特朗普毫无顾忌地说出了莱克特、鲨鱼、触电死亡等脑海中浮现的疯狂想法。那可真是古怪的行为。” 据分析，民主党之所以展开这样的集中攻势，很大程度上是因为拜登已经辞任总统候选人。在因频频口误而引发认知功能低下争议的拜登下台后，现在已经可以集中攻击同样高龄的特朗普的口误或不恰当发言。 有人指出，特朗普提名因贬低没有孩子的女性、歧视黑人女性的发言等而引起争议的万斯为副总统候选人，因此民主党的攻势更加猛烈。民主党参议院党鞭查克·舒默28日在哥伦比亚广播公司（CBS）节目中表示：“万斯比特朗普更古怪、更极端、更善变。特朗普提名万斯，是民主党的最佳选择。” 此外，ABC新闻同一天公布的舆论调查结果显示，哈里斯的好感度为43%，比一周前（35%）上升8个百分点。非好感度从46%降至42%。相反，特朗普的好感度为36%，比一周前下降4个百分点。哈里斯竞选团队表示：“宣布参加总统选举后，仅一周就募集了2亿美元（约2763亿韩元）的赞助，新加入后援行列的支持者约达17万人。”

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