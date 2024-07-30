令中国朝鲜族同胞也着迷的首尔公寓“不败神话”. July. 30, 2024 07:49. . 最近，聚集100多名首尔市瑞草区公寓房东建立聊天群、主导哄抬房价的“房长”被举报给了当局。据悉，诱导公寓要价上涨2亿至3亿韩元的该房东是中国籍同胞。连外国人也相信首尔公寓的“不败神话”，甚至试图操纵行情，这是首尔公寓市场被歪曲的坏信号。如果放任投机心理不管，市场就会瞬间成为投机场所。 随着情况变得非同寻常，政府25日召开“第一次房地产专班”会议，咋咋呼呼地说：“为了划时代地扩大住宅供应，将从原点重新研究所有可用的政策手段。”国土交通部长朴庠禹对房价上涨趋势评价为“暂时的涨落”后，时隔2周，将改变诊断，称之为应该使用“所有可用的政策手段”的重病。 虽然政府表示“要提高警惕，彻底监控市场情况”，但并不靠谱。企划财政部第一次官金范锡和国土交通部第一次官陈贤焕共同主持的专班会议上，虽然传唤了企划财政部、国土部、行政安全部、金融委员会负责人，却漏掉了最了解首尔房地产现场的首尔市。 连同总统也放弃自夸的房价稳定基调，现场感低下的政府责任重大。首尔和首都圈别墅的全租欺诈管理失败，导致别墅的全租需求转移到公寓，在全租金上涨的情况下，还释放了新生儿特例贷款等，起到了房价上涨的导火索作用。国土部表示：“新生儿特例贷款以生育家庭和9亿韩元以下的住宅为对象进行限制，不应与目前房价上涨的首尔地区的房价直接联系。”但这是不了解房地产交易现实的主张。市场上表示：“对全租金和房价上涨感到惊讶的20-30多岁人群通过低利率新生儿特例贷款购买了9亿韩元以下的首都圈住宅，向他们出售住宅的四旬房主们用这笔钱进入首尔，正在发生‘多米诺骨牌上升’。” 令人担忧的是，政府为了掩盖失败，出台了加强住宅供应和房地产限制等冷水暖汤对策，刺激了市场。如果住宅供应不稳定和投机心理相遇，即使用“面包模具”拍打出公寓，也会发生无法承受的变化，这就是资产市场。要想稳定房价，必须在现场而不是在办公桌上寻找答案。 住宅供应不是以许可为标准，而是以开工、竣工为标准进行管理，恢复市场的信赖，使受损的别墅市场恢复正常。与需要10年时间的新城市建设相比，可以加快速度的市中心再开发和重建工程的开工之所以被推迟，是因为除了工程费用外，搬迁费等事业费用也在上涨。专家们表示：“有必要研究利用住宅城市基金，激活以低利率支援移居费的住宅金融的对策。” 首尔房价上涨趋势是否持续下去，政府释放的新生儿特例贷款在一定程度上被消耗、加强家庭贷款限制的9月份是第一个关口。总统室或朝野政治圈要避免进行刺激市场的利息下调、房地产减税、贷款限制延期等没有眼力见儿的政治发言或施压。金融当局在上个月实施贷款限制压力总负债本息偿还比率（DSR）第二阶段前6天突然宣布推迟两个月，扩大了“贷款末班车需求”。超过家庭贷款年度目标值的5大上市银行的住宅担保贷款余额本月激增5万亿韩元，首尔公寓价格连续18周上涨，这是自作自受。首尔房价是止步于“一时的涨落”，还是像上次总统选举时那样变成左右民心的“完美风暴”，取决于今后政府的选择。

한국어