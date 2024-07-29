“低出生率影响”下，幼儿园和托儿所10年间减少29%. July. 29, 2024 07:41. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 据调查，受低出生率的影响，在过去的10年里，每10所托儿所和幼儿园中有3所关门。停业的托儿所和幼儿园大部分为民间运营，国立、公立托儿所和公立幼儿园反而增加。 根据教育部和保健福祉部28日发行的教育保育统计，去年全国托儿所和幼儿园共有37395所，比10年前的2013年（52448所）减少28.7%（15053所）。同时，自2014年（52568处）以后，这些机构连续9年减少。 特别是幼儿园去年有28954所，比10年前的2013年（43770所）减少33.8%。从类型来看，0-2岁婴幼儿主要上学的家庭幼儿园在10年间减少54.8%，减幅最大，其后依次是民间（39.8%）、法人·团体（36.5%）、社会福利法人（16.2%）、协同（3.9%）幼儿园。相反，国立、公立幼儿园（2332所→6187所）增加165.3%，职场幼儿园（619所→1308所）增加111.3%。幼儿园去年为8441所，比10年前的2013年（8678所）减少2.7%。私立幼儿园去年为3308所，比2013年（4101所）减少19.3%，而公立幼儿园去年为5130所，比2013年（4574所）小幅增加。

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