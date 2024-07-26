将国会变成喜剧的“郑清来标准”. July. 26, 2024 07:50. . “贯彻正确的东西需要技术和精巧的说服方法，我明白了，我学到了。” 这是2004年第17届国会初选议员郑清来在接受一家媒体采访时发表的议政第一年的感想。20年后的今天，从国会法制司法委员长郑清来的法司委运营方式来看，当时郑清来应该学习的不是技术能力，而是态度。亲李在明派干将郑成湖议员也表示：“本质是态度。本质是通过态度来体现的。” 难道是随着战斗而变得相似吗？在野党批评检察官出身的总统时，保留节目之一就是“法律技术人员”。郑清来是掌握国会法的“国会法技术人员”，面对执政党议员、证人、参考人。在19日举行的“提议弹劾尹锡悦总统请愿听证会”上，郑清来对法司委职员说：“国民力量党的郭圭泽议员一直盯着我看，议事进行得相当不舒服。请拍摄5分钟，看看他是否一直在盯着我看。”他还说：“如果继续盯着5分钟，就会认为是在扰乱秩序，将根据《国会法》第145条第2项，让他退场。”长期在国会工作的一名人士表示：“《国会法》中并没有因为盯着看而让人退场的条款。共同民主党内部相比鼓掌，也更提心吊胆地看待此事。” 忍无可忍的国民力量党院内代表秋庆镐22日对郑清来表示：“今天我建议你放下国会议员的徽章，暂时在镜子前仔细观察自己的样子。”当天下午，郑清来就在脸书上上传了站在镜子前的照片，并留言称，“按照秋（庆镐）院内代表的劝告，我摘下国会议员的金徽章，站在了镜子前。这不是极其正常的样子吗？”当记者向一名共同民主党党员询问郑清来的态度时，他回答说：“用奇怪的法治消除对话和妥协的是尹锡悦政权。在党员们要求与现政权好好斗争的要求中，最崭露头角的就是郑（清来）委员长。” 拥护马上就会成为压迫。这是在施压，要求“像郑（清来）议员一样从事”。亲李在明派核心、院内代表朴赞大也不例外。1日，在国会运营委员会议场上，在野党和总统室-执政党展开激烈对决，高声争吵不断。身为国会运营委员长的朴赞大先是说，“如果闭上嘴巴，将会顺利进行”，随后又道歉说：“如果因为闭嘴的说法心情不佳，我感到非常遗憾。”虽然他作为委员长遵守了礼仪，但遭到了强硬支持层的“改革女儿们”“要端正”的指责。政界也有人自嘲说：“‘郑清来标准’正在成为国会运营的尺度。” 态度是会传染的。站在国会全体会议发言台的执政党议员表示，“问候是要心怀尊敬的”，省略了对共同民主党出身的国会议长的问候。参加人事听证会的候选人甚至跳过了向共同民主党所属委员长致意的环节。 最终，第22届国会出现了“剪刀石头布”。这是24日在国会科学技术广播通信委员会关于广播通信委员长候选人李真淑的人事听证会上所说的话。共同民主党所属的崔敏姬委员长表示：“做议事进行发言的人，用剪刀石头布吧。”虽然这种情形有点像喜剧，但让人笑不出来。因为在快要吵起来时，没有比剪刀石头布更好的方案了。

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