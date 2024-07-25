因为手拿烧开了水的锅……美国黑人女性遭警察开枪打死. July. 25, 2024 07:21. by 林雨宣 imsun@donga.com. 最近，美国一名黑人女性因拿着“装有开水的锅”而被白人警察枪击身亡，此事事后被传开，引起了争议。美国总统拜登和副总统哈里斯分别发表声明，强调“黑人的性命也珍贵（Black Lives Matter）”，呼吁联合起来。哈里斯很可能代替最近辞任民主党总统候选人的拜登，其父母是黑人和印度人，一直受到非白人选民的支持。因此有观察人士认为，此次事件有可能成为在11月举行的美国大选中突出种族矛盾等焦点的催化剂。 据《国会山》等外媒23日报道，哈里斯当天通过声明表示，“敦促议会通过《乔治·弗洛伊德警察正义法》（乔治·弗洛伊德被白人警察用膝盖压死）。”枪击身亡事件受害者黑人女性索尼娅·梅西（36岁）6日在伊利诺伊州斯普林菲尔德的自己家里被警察肖恩·格雷森（30岁）开枪打死。梅西当天向警方报案说：“家里好像有入侵者。”出动的格雷森在房子周围进行了搜查，但没有发现。格雷森随后进屋要求梅西出示身份证，这一过程中当梅西拿起炉子上煮着水的锅时，格雷森一边责骂一边命令她放下，然后开枪击中了她的头部。格雷森声称是正当防卫，但随着包含所有情况的身体摄像机视频22日公开后，引起了公愤。 拜登通过声明表示：“梅西死于警察手中，这体现了美国黑人经常面对安全恐惧的现实。”哈里斯表示：“梅西有安全的权利。昨天公开的视频证实了很多人在实际体验中可以知道的事实。”她敦促团结说：“要想使我们的司法制度名副其实地运营下去，还有很多事情要做。”

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