金敏基在《晨露》合唱中踏上最后的旅程. July. 25, 2024 07:20. by 李智允记者 leemail@donga.com. “熬过了漫长的夜晚，像凝结在草叶上/比珍珠更加夺目的晨露一样/我内心的悲伤在慢慢凝结……” 24日上午，在首尔钟路区大学路旧“学田”小剧场前，遗属们乘坐载着已故金敏基的灵车，正准备前往墓地时，有人领唱了《晨露》（亦称《朝露》）。排成两层三层的数十名追悼者哽咽着大声跟着唱。沉寂的雨点突然变大。雨，泪水，不，悲伤流了下来。有人喊道。“爱你，老师。爱你，永远爱你。” 金敏基最后的旅程并不孤单。剧场前，已故金光石的歌碑前摆放着市民们留下的烧酒、米酒和菊花。遗属们抱着遗像参观了旧学田内部。学田出身的演员薛景求和张铉诚似乎要忍住，紧紧咬住嘴唇，但始终没能抵挡住眼泪。演员吴芝惠和方恩珍捂着脸哭泣。 灵车离开后，前来追悼的人们久久不愿离开。萨克斯管演奏家李仁权在淅淅沥沥的雨中演奏了故人的歌曲《美丽的人》。哭声再次像波涛一样涌动。“既然要举行家族葬礼，我们就在这里送老师过去。直到最后都非常感谢。”张铉诚艰难地开口说话，这时人们才一个接一个地迈出了脚步。 通过《晨露》等歌曲在上世纪70年代军部时期培养了“青年精神”，通过学田的创作音乐剧成为大学路象征的金敏基就这样回到土里去了。此前，他患胃癌4期，于21日去世，享年73岁。 1971年演唱金敏基作曲的《晨露》并在19岁出道的歌手杨姬银24日在广播节目中称金敏基为“儿时的偶像”。“想起了我演唱的那位的作品。当时一起做音乐的多位前辈的面孔也一同浮现在脑海中。很多听众为金敏基先生祈求冥福。感谢大家。”此前，金敏基的首尔大学后辈、前SM娱乐公司总制作人李秀满前一天来到灵堂，以吊唁客伙食费的名义向遗属转交了5000万韩元。据悉，不收奠仪的遗属表示感谢，并返还了吊唁金。

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