时隔6年再次相遇的“南北乒乓球”. July. 24, 2024 07:37. by 李憲宰 uni@donga.com. 韩国和朝鲜乒乓球在1991年和2018年世界锦标赛上两次以“KOREA”的名字组成了统一代表队。1991年，女子统一代表队战胜世界最强队中国队，获得团体冠军，2018年晋级四强。当时，南北韩选手们笑逐颜开，气氛非常融洽。 在巴黎奥运会之前，记者在一个空间里见到了南北韩乒乓球选手，他们的气氛完全不同。虽然就在旁边，但彼此都没有打招呼。申裕斌、林钟勋等韩国乒乓球代表队选手们22日下午3点左右（当地时间）在法国巴黎南巴黎竞技场4号乒乓球馆进行了训练。在热身后的连续对打过程中，朝鲜乒乓球代表队的卞松京、金锦英、李正植（以上人名音译）进入赛场后，在旁边的球桌上练球。赛场上没有其他国家的选手，只有韩国和朝鲜选手们在一个空间内练习。 韩国选手和朝鲜选手们没有在意对方，而是各自集中进行了训练。既没有亲切感，也没有什么紧张感。朝鲜选手们在训练过程中偶尔会留意韩国选手的表现。 韩国和朝鲜选手们在去年的杭州亚运会上曾交过手。申裕斌-田志希组合在女子双打决赛中战胜朝鲜的车秀英-朴秀京组合，获得了金牌。这是自1990年北京亚运会后，时隔33年举行的亚运会乒乓球南北决赛。朝鲜自2016年里约热内卢奥运会后时隔8年重返奥运会舞台，乒乓球项目将有3人参赛。卞松京将参加女单比赛，金锦英-李正植将参加混双比赛。

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