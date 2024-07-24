韩国政府暗示将制裁医科大学教授“抵制专攻医修炼”. July. 24, 2024 07:37. by 金素英记者 ksy@donga.com. 对于医科大学教授们表示将不指导今年9月转院开始修炼的专攻医（实习医生、住院医师）们的“抵制修炼”动向，政府批判称“这是违反宪法和人权价值的行为”。患者团体也反驳称，“这是抛弃患者生命的行为。” 保健福祉部部长曹圭鸿23日在中央灾难安全对策本部会议开场白中表示：“最近部分医科大学教授表达了将拒绝教育和指导下半年招收的专攻医的‘抵制’意向。似乎无视患者的不安和不便，对此感到非常惋惜。” 保健福祉部必需医疗支援官权炳基也在会后的新闻发布会上指出：“用出身学校或医院歧视学生，作为负责医学教育的教育者，不是妥当的态度，也违反了禁止歧视的宪法价值。”也就是说，教授们拒绝其他医院出身的专攻医进入被辞职处理的专攻医的空缺，这种行为是差别化的。政府还暗示，如果修炼医院选拔比专业定员少的人员，有可能对其进行制裁。权支援官表示：“针对（医科大学教授们的抵制）逐渐明朗化的情况，将在内部讨论必要的措施。” 反对下半年招收专攻医的医科大学教授们当天也纷纷发表声明。天主教大学、高丽大学、首尔大学、成均馆大学、延世大学、蔚山大学医学院教授紧急对策委员会通过立场文表示：“如果没有专攻医的完全回归，依靠部分补充的权宜之计专攻医的修炼系统很难培养出优质的专攻医。特别是在没有上级年差专攻医的情况下，1年专攻医的修炼质量下降令人担忧。”三星首尔医院影像医学科教授们也表示：“担心‘人气科集中现象’会导致地区必需医疗崩溃。不同意下半年招收专攻医。” 患者团体对“抵制修炼”的动向表示强烈反对。韩国肺癌患友会等6个团体所属的韩国重症疾病联合会通过评论批判道：“抛弃患者的痛苦和生命，妨碍国民治疗权的行为是无耻和反人伦的行为。” 另外，大韩医师协会将于26日如期举行“医生大讨论会”。医协相关人士表示：“回顾年轻医生不得不离开医疗现场的现实，讨论大韩民国医疗未来所需的改善方案。”“正确医疗特别委员会”共同委员长金昌洙和林正赫、大韩医学会修炼教育理事朴容范、大韩医学会副会长朴炯旭（以上人名音译）等将参加当天的讨论会。

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