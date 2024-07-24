公司创始人金范洙被拘留，Kakao启动紧急经营体制. July. 24, 2024 07:36. by 张恩智记者、崔元英记者 o0@donga.com. 因散漫经营和“章鱼抓”式扩张而受到政治圈和舆论指责的Kakao被司法风险束缚，迎来了自2006年公司创立以来的最大危机。特别是，有可能失去每季度刷新最高业绩并持续增长的KakaoBank。 如果持有KakaoBank银行27.16%股份的第一大股东Kakao法人被判处罚款以上的刑罚，大股东资格就会出现问题，其所持有的KakaoBank股份要全部处理掉，只留下10%。但是，如果金融委员会认为违反程度轻微，就可以持有超过限额的股份。 与此无关，进军MyData和信用卡等KakaoBank的新事业推进将无限期中断。Kakao为了扩大事业，向金融委员会申请了该事业的正式许可，但金融委员会以司法风险为由，于去年5月中断了许可程序。 为了全球竞争激烈的AI领域革新，所需的技术开发和投资等变得不透明，这也使Kakao的未来变得更加暗淡。 原定于去年上半年推出的Kakao的韩语特色大规模语言模型（LLM）“KO GPT”被推迟了1年多。随着职员招聘和投资合同、成果补偿等相关决定被推迟，开发者等核心人力流失和招商引资出现差池等问题也令人担忧。各子公司的核心投资也很有可能因决策者的缺席而重新讨论或延期。 某IT业界相关人士表示：“Kakao的事业收益性恶化和股价下跌等重叠，处于无法得到公司内部成员和股东信任的危机状况。在核心事业上应该确保收益性，恢复股价，但由于金委员长被拘留，今年或将很难实现逆转。”

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