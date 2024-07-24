统一部朝鲜人权宣传大使刘智泰在美国演讲：“应该治愈朝鲜居民的伤痛”. July. 24, 2024 07:36. by 申圭鎭 newjin@donga.com. “希望大家朝黑暗之处中的黑暗之处伸出手。” 演员刘智泰（音）当地时间22日参加在美国华盛顿特区由统一部和美国国家民主基金会（NED）共同主办的“2024朝鲜人权国际对话”，并表示：“希望我们的行动能治愈受到国家冷落的朝鲜居民们的痛苦伤口。”身穿黑色正装的刘智泰当天用英语进行了6分钟的演讲。刘智泰上个月27日被委任为统一部朝鲜人权宣传大使，并陪同统一部长金暎浩访美。 刘智泰说：“我关心的领域从大众文化内部向外扩展，从我的生活扩展到其他人的生活。作为生活在韩半岛的韩国人，我的视线自然而然地投向了在世界上最被疏远的地方——朝鲜生活的人。”他还提到以“脱北”女性在中国经历的考验为素材的网络漫画《内人（咸镜道方言“妻子”）》，并表示：“想通过任何人都能轻易接触到的网络漫画传达‘脱北者’的痛苦。为躲避残酷的人权侵害而逃离朝鲜的女性们在逃离过程中会暴露在更加残酷的人权侵害中，还会与家人生离死别，一生都在思念家人。”刘智泰在采访“脱北者”时亲自执笔了该作品的剧本。 刘智泰还强调，朝鲜人权问题不应作为政治问题，而应该从普遍人权的角度进行处理。他说：“朝鲜人权问题不能因为是朝鲜的人权被抹上其他色彩。但我们说的是朝鲜境内的人。”刘智泰上个月被委任为朝鲜人权宣传大使之后，与记者们见面时提到：“如果是韩国人，至少应该考虑一下朝鲜人权。应该关注在华‘脱北者’、脱离朝鲜者的人权问题，（他们）应该受到保护。” 刘智泰当天表示：“但凡在这个世界上任何地方有不正义，不要睁一只眼闭一只眼，请行动起来。助长不正义的行为，不是不正义本身，而是我们的旁观。”他还说：“我会努力在我的位置上讲述和传达朝鲜人的真实故事。”当天6分钟左右的演讲结束后，全场爆发出热烈的掌声。刘智泰计划23日参加国际与战略问题研究所主办的活动，并发表有关朝鲜人权的演讲。 金暎浩也在当天的活动中强调：“‘脱北者’是自由和人权的象征。统一部为了‘脱北者’的成功定居，将继续提供毫不动摇的支援。”他还嘱咐道：“希望美国和国际社会给予毫不动摇的支持，直到朝鲜居民们自由梦想并实现自己渴望的那一天。”

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