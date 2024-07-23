下半年专攻医招生第一天，塞弗伦斯教授们表示“不能收为学生”. July. 23, 2024 07:51. by 朴星民 min@donga.com. 据悉，从今年9月开始进行实习的下半年专攻医（实习医生、住院医师）招募工作从22日开始，但几乎没有应聘者。随着不指导新选拔的专攻医的医科大学教授们的动向扩散，大部分辞职专攻医都放弃实习，走向了开院街。 全国211家修炼医院大部分于22日开始了下半年专攻医的招募工作。据悉，虽然修炼医院向保健福利部下属的修炼环境评价委员会（修评委）申请了招募包括辞职处理的7648名专攻医空缺在内的7707人，但第一天几乎没有专攻医前来应聘。 反对政府和医院管理层填补辞职处理专攻医职位的医科大学教授也在增加。 当天，以塞弗伦斯（Severance）医院等为修炼医院的延世大学医学院教授紧急对策委员会发表声明称，“虽然医院申请了下半年的定员，但这个位置是为塞弗伦斯专攻医准备的。将腾出位置，为（专攻医）堂堂正正、安全地返回提供支援。”另外，还对预备应聘者表明了立场：“即使因政府的暴力和威胁而被录用，也不能接受成为学生和同事。”将首尔圣母医院等作为修炼医院的天主教中央医疗院影像医学教室的教授们20日也曾表明立场称“将拒绝教育和指导”。 也有人指出，在审查应聘者的过程中可能会被淘汰。首尔某大学医院的必修科教授表示：“并不是一定要按照公告人员来选拔。如果实力不足，也有可能不选拔。”5大大型医院的相关人士也表示：“政府表示，如果不辞退未复职的专攻医，就可以减少定员，因此申请了尽可能多的定员，但很难强制要求各科选拔几人。” 熟悉大学医院特有的牢固师生关系的辞职专攻医之间也普遍认为“没有必要勉强转院”。首尔某大学医院辞职专攻医表示：“考虑到今后通往专任医（研究员）、教授的过程，现在继续和指导教授一起走下去比较有利。”医疗界有观测认为，只有没有修炼医院工作经验的地方修炼医院1年实习医生和住院医师的部分人会考虑转移到首都圈医院。 大部分辞职专攻医没有回到大学医院，而是准备在第1、2车医院就业。其宗旨是，如果放弃此次政府提出的恢复修炼特例，最快也要到明年9月才能回到医院，因此要先赚钱观察情况。在首都圈大学医院作为住院医师研修3年被辞职处理的前任专攻医表示：“将在前辈经营的疗养医院工作几个月，观察情况。” 据悉，大韩专攻医协议会非常对策委员长朴丹（音）最近也向首尔市医师会要求积极雇佣辞职专攻医。但是随着涌向开院街的辞职专攻医的增加，每月1000万韩元左右的奉职医工资下降到了600万韩元左右。

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