特朗普：“我对金正恩说过，朝鲜核武器足够多，放松、冷静下来，一起去看洋基队的棒球比赛吧”. July. 22, 2024 07:52. by 金允真记者 kyj@donga.com. “我（对朝鲜国务委员长金正恩）说了，‘轻松、冷静下来（relax， chill）。不是已经有足够多的核武器了吗？” 美国共和党全党大会结束后，共和党总统候选人特朗普首次与副总统候选人万斯进行联合游说，再次展示了与朝鲜国务委员长金正恩的亲密关系。试图暗杀事件发生后强调“团结”的特朗普指责拜登总统是“对民主主义的威胁”，表现出与以前一样敌视的态度。 特朗普当地时间20日在竞争州之一的密歇根州格兰德拉菲兹举行的联合游说中，再次强调了他在接受提名时曾展示过的与金正恩的“兄弟情”。他说：“与敌对国首脑也建立了友好关系，美国非常安全。我和金（正恩）委员长相处得很好。我和他说，我们轻松地去看（纽约）洋基队的比赛吧，我会让大家看看棒球是什么。”但他没有透露何时进行了这样的对话。 特朗普还提到了中国国家主席习近平。特朗普表示：“习主席（在暗杀事件发生后）发来了美好的信（beatiful note）”，并称赞习近平是“聪明、坚强的领导人”。 对于竞争对手拜登总统和副总统哈里斯，特朗普直言不讳地指责他们“愚蠢（stupid）”“疯狂（crazy）”。他还露骨地诽谤说：“现在美国是（智力低下）傻瓜和蠢蛋运营的国家。特别是（拜登）总统的智商是70。”这与前一天共和党全党大会时，在接受候选人演讲中表现出的相对冷静的发言完全不同。对于卷入拜登辞退大选候选人争议的民主党，他表示：“他们根本不知道自己的候选人是谁。” 在右耳上贴着小创可贴登上舞台的特朗普说：“（拜登总统和民主党）说我是‘民主主义的威胁’，可我上周为了民主而中了弹。”进行联合游说活动的副总统候选人万斯也表示：“一周前暗杀犯试图夺走特朗普的生命。现在密歇根有很多群众聚集在一起欢迎他的选举游说，真是令人难以置信。” 密歇根州是左右大选结果的重要摇摆州之一。据分析，特朗普选择“土汤匙”出身的万斯为竞选伙伴，也是为了获得帮助2016年大选获胜的密歇根州、宾夕法尼亚州、威斯康星州、俄亥俄州等“铁锈地带”选民的选票。密歇根州直到最近还由民主党占据优势，但最近围绕拜登退选、民主党出现裂痕，与共和党的差距正在缩小。

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