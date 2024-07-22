特朗普发起“第二次广场协议”，韩国做好准备了吗？. July. 22, 2024 07:49. . 《日本经济新闻》上个月说，“在全球金融市场，有3种处理汇率的方式”，介绍了有趣的观点：“汇率应该交给市场”的七国集团（G7）方式、考虑到对经济的影响而积极介入汇率的发展中国家方式、表面上声称“不考虑汇率”但实际上只考虑汇率的日本方式等。文章指出，日本虽然是世界第五大内需市场（美国、欧洲、中国、印度、日本），却被汇率所左右。 日本经济政策成为“起承转汇率”，源于39年前日本经历的“广场协议”创伤。1985年，美国、日本、德国、法国、英国签订了人为降低各国货币对美元价值的广场协议。达成协议后，日本未能及时应对汇率升值（日元兑美元汇率下跌），迎来了“失去的30年”。 日元对美元汇率在1985年为1美元兑换235日元，1年后降至1美元兑120日元左右。日本的出口竞争力和汇率一起下降。由于经济不稳定，日本当局选择了“放钱”。1985年年利率为7%的长期利率在2年后降至4%左右，并放宽了房地产贷款限制。人为提高价值的货币大量投放市场后，泡沫像滚雪球一样越滚越大。1989年三菱收购曼哈顿洛克菲勒中心是泡沫经济的顶峰。此后，日本政府反过来开始严格限制贷款。股价和房地产价格暴跌，银行和证券公司破产。 2010年代以日本经济复苏为目标展开的“安倍经济学”量化宽松政策，最终也是“起承转汇率”政策。日本“转动转轮”印制日元，2012年日元对美元的汇率为80日元左右，到2015年升至120日元左右。由于日元持续走低，目前对美元汇率已在160日元左右上下。随着东京银座、大阪道顿堀被喜欢日元贬值的韩国人填满，丰田等出口企业发展良好，日本政府期待的积极效果正在显现。30多年来一直没有上涨的物价变得不稳定，日本国民对此非常不满，但日本当局很难找到急剧改变日元贬值的意志和余力。 “我们面临着巨大的货币问题。他们总是希望弱势。”日本对美国共和党总统候选人特朗普的上述发言感到不安。因为，通过10多年的量化宽松政策，现在好不容易摸到外国人使用的美元，提高了出口竞争力，因为美国的“扭转胳膊”又将迎来急剧的变化。日本政府担心为了安抚本国国民对物价的不满，推翻日元走低政策后，又会熄灭好不容易复苏的经济火种。但即便如此，也没有勇气与试图干预日元贬值的特朗普相抗衡。由“自己无能为力”的汇率决定经济命运的日本的苦恼就在于此。 39年前的广场协议给韩国带来了“三低”（低油价、低美元、低利率）的繁荣。此后，随着美日半导体协定、中国市场开放、企业技术能力的提高，进入了今天发达国家的门槛。 如果特朗普提出的纠正强美元政策成为“第二次广场协议”，我们能像当时一样受益吗？39年前，韩国展开了在强国“鲸鱼之争”的缝隙中生存的战略。现在要想避免从外部打来的仗，规模已经太大。如果把韩国与日本、中国绑在一起，视为“入侵美国制造业的国家”，韩国又该如何抵挡呢？日本、中国靠内需支撑，但韩国连这样的市场都没有。暴风雨即将来临，但几乎看不到为寻求解决方法而做的准备和思考。

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