周末中部地区将再次迎来大暴雨. July. 20, 2024 07:26. by 朴晟鎭 psjin@donga.com. 周末期间，首都圈和忠清圈将再次遭受最大150毫米的水炸弹袭击。17、18日两天内，最大降雨量达634.5毫米，已经累积雨灾的中部地区再次进入紧急状态。 据19日气象厅预报，20、21日中部地区将出现最大降雨量达150毫米以上的暴雨。从20日上午开始，首都圈和忠清圈将分别下每小时30毫米和每小时50毫米左右的强降雨。通常，每小时降水量超过30毫米时，地面可能会积水，而每小时降水量超过50毫米时，即使旁边有人也无法看清。 根据西部发生的低气压和梅雨锋面上发生的中等规模低气压的发展程度，降水量可能会增加。气象厅相关人士表示：“如果梅雨锋面北上，西海上的低气压规模增大，大气就会变得不稳定，比预想猛烈的强降雨可能会降临到中部地区”，“如果再加上中等规模的低气压，局部性集中暴雨现象也有可能会重演。” 相反，19日上午在全南南海岸、济州等地发布暴雨警报的南部地区，从当天下午开始进入了平稳状态。取而代之的是持续的高温天气。气象厅预测说，从20日开始，庆南地区和济州等南部地区的最高体感温度将上升到33度以上，非常炎热。 梅雨锋面暂时以首都圈等为中心停留。据气象厅中期预报，首都圈和江原岭西地区每天降雨至少持续到29日。相反，南部地区和忠清地区从22日开始没有降雨消息。气象厅相关人士表示：“台湾东南方向可能发生的低气压性漩涡可能会发展成热带低气压（台风），因此还不能断言梅雨季已经结束。”

한국어