去年韩国人均家庭净资产增加1.6%，达到2.4427亿韩元. July. 19, 2024 07:47. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 据调查，去年韩国国民人均（除负债以外的）净资产约为2.4亿韩元，比前一年增加了1.6%。据分析，虽然房价因房地产萧条而下降，但由于股市繁荣，净资产也小幅增加。 据韩国银行和统计厅18日公布的《2023年国民资产负债表（暂定）》显示，以去年年末为准，家庭及非营利团体的净资产为1.2632万亿韩元，比前一年增加了1.7%（约210万亿韩元）。1年间住宅资产减少了147万亿韩元，但是受股价上涨的影响，金融资产增加了233万亿韩元。2022年家庭净资产受房地产停滞等影响，自统计以来首次减少，但时隔一年再次恢复增长势头。 家庭净资产构成比重依次为住宅50.3%、住宅外房地产25.2%、现金及存款19.1%、保险及年金11.5%。据推测，人均家庭净资产为2.4427亿韩元。这一数值比2022年（2.4039亿韩元）增加了1.6%。 包括家庭在内的所有经济主体拥有的国民净资产为23039万亿韩元，比一年前增加了472万亿韩元（2.1%）。净资产增幅比2022年（3.1%）有所放缓。据统计，包括土地和建筑物在内的房地产资产比1年前增加了1.2%，达到16841万亿韩元。据统计，由于住宅价格下跌，住宅市价总额减少了1.7%，为6839万亿韩元。

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