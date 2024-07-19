两天降雨量达634毫米……老地方又遭暴雨. July. 19, 2024 07:47. by 朴晟镇记者、乌山=李京镇记者 psjin@donga.com、lkj@donga.com. 首尔等首都圈两天内发生了最大634毫米的雨水袭击。这是进入此次梅雨季节以来降雨量最大的一次，预计首都圈从周末20日起始将再次出现暴雨，损失有可能进一步扩大。 据气象厅18日透露，当天上午首都圈各地均有每小时降水量50毫米以上的暴雨。京畿道平泽市（88.5mm）、坡州市（69.8mm）、涟川郡（58.5mm）等地下暴雨时，眼睛看不见前方。一般来说，每小时30毫米以上属于暴雨，50毫米以上属于极端暴雨。 首都圈继17日降下最多每小时100毫米以上的暴雨后，18日又连下雨水炸弹。坡州市板门店的两天降水量为634毫米，相当于坡州年平均降水量（1295.8毫米）的一半。仁川和首尔在两天时间里也分别下了328.5毫米和208毫米的暴雨。 当天的暴雨是由于梅雨锋被缩小为南北方向而发生的。梅雨锋上的中等规模低气压不规则地发达，再加上从西南方向吹来的下层喷气气流，增加了大量的水蒸气。 由于连续两天暴雨，首都圈各处低洼地区居民纷纷躲避，道路和住宅被淹等，受灾情况层出不穷。临津江和汉滩江流域的8个地点发布了洪水特报，8个市道的36个市、郡、区有628户、901人暂时躲避。行政安全部将中央灾难安全对策本部从紧急一阶段提升至紧急二阶段，并将暴雨危机警报水平从“注意”提升至“警戒”阶段。 19日，梅雨锋将南下，上午以南部地区为中心，每小时降雨量将达到20-30毫米。另外，气象厅预报说，截止到19日，湖南地区最多还将出现150毫米的降雨。另外，周六（20日）西海上发达的中等规模低气压将从首都圈开始下梅雨，并扩散到全国。 梅雨天气持续到周末，22日以后南部及济州地区没有降雨消息。气象厅表示“变动性很大”，对梅雨结束的可能性持慎重态度。另外，主要数值预报模式是，随着台湾东南部低气压性漩涡的发达，不久后有可能发生今年第一场台风。

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