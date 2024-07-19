现代汽车公司的“继续雇佣”实验. July. 19, 2024 07:46. . 现代汽车公司劳资双方上周结束的工资及团体协议中，有很多引人注目的部分。首先，曾是夏季斗争象征的现代汽车劳资谈判连续6年没有罢工就达成了协议。这是自1987年工会创立以来历史最长无罢工记录，因此意义非凡。以历史最高业绩为基础，工资上调也是史无前例的。工会推算的工资上涨幅度包括奖金在内，人均达5000万韩元。网上社区上传了现代汽车大学毕业生新职员的起薪超过9400万韩元的文章，引起了MZ一代上班族的羡慕。 吸引中老年层关注的是扩大退休人员再雇佣的部分。现代汽车在60周岁退休后，如果生产工人愿意，将实行再雇用1年合同工的“熟练工再雇用”制度，并将这一期限延长到2年。虽然年薪减少到新入职的起薪水平，但实际上有延长退休年龄到62岁的效果。这是现代汽车工会成员的一半超过50岁，每年有2000名以上退休的情况下，劳资双方找到的折中方案。因为，作为公司，可以用相对较少的人工费利用熟练劳动者，劳动者可以避免退休后面临的收入空白。 现代汽车的再雇佣方式可以成为解决低生育、高龄化导致的劳动力不足问题的对策，因此备受期待。65岁以上高龄人口今年首次突破1000万名，即将进入超高龄社会。有悲观预测称，即使将世界最恶劣的总生育率按照政府的目标提高到1人，到2070年可生产人口也将减少一半。也就是说，如果像现代汽车一样重新雇用超过退休年龄的劳动者，将其用作生产人力，就可以防止劳动人口的急剧下降。 首先经历超高龄社会的日本很早就将高龄劳动者的利用制度化。日本的法定退休年龄为60岁，与韩国相同，但如果日本劳动者愿意，可以尽情工作到65岁。因为，企业有义务在“延长退休年龄”“废除退休年龄”“通过再雇佣继续雇佣”中选择一个。接着，从2021年起，企业有义务“努力”雇佣到70岁。也就是说，虽然不是强制性的，但建议雇用到70岁。 因此，拥有21名以上正式员工的日本企业99%雇佣工人到65岁。特别是70%以上的人在三种选项中使用有继续雇佣工作的意志的高龄人力。目前还有定岗年薪制的日本企业大部分选择了现代汽车式的继续雇佣，而不是延长人工成本负担较大的退休年龄。丰田汽车决定从下月起将再雇用范围从所有职业扩大到70岁，但由于早早地废除了定岗年薪制，调整为每月评价成果并反映在工资上的工资体系，所以才有可能实现。 韩国也应该整顿退休制度，以便对超过60岁继续工作不持异议。第二次婴儿潮一代945万人的退休海啸从今年起正式爆发，在这种情况下，已没有时间再推迟。但是，如果维持现在的定岗年薪制，按照劳动界的主张盲目地延长退休年龄，工资负担增加的企业很有可能减少青年招聘，助长世代之间的矛盾。在目前的双重劳动结构中，延长退休年龄的优惠有可能只集中在大企业的正式员工身上。在人力难中挣扎的中小制造企业的退休年龄早已有名无实。政府和国会应该为现代汽车的继续雇佣实验扩散到整个产业界打下基础。

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