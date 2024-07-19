韩国承揽24万亿韩元规模的捷克核电站订单……要成为核电产业正常化•SMR飞跃的跳板. July. 19, 2024 07:46. . 以韩国水力原子能公司（以下简称韩水原）为主轴的“Team Korea”国际财团被选定为24万亿韩元规模的捷克新核电站建设事业的优先协商对象。这是韩国首次力压核电站强国法国进军欧洲舞台，是扩大“K核电站”出口市场的重要契机。再加上捷克核电站到开始商业运行的2036年为止，确保了稳定的工作，使因上届政府的脱核电站政策而面临枯死危机的核电站产业恢复正常，为跃升为新一代SMR（小型模块核电站）先导国奠定了基础。 韩水原与斗山能源、大宇建设等一起在捷克建设的核电站是100MW（兆瓦）级的韩国型核电站APR1000 2期。这是继2009年阿联酋（UAE）的巴拉卡核电站之后，韩国时隔15年再次获得海外核电站订单。如果订单规模超过巴拉卡核电站的20万亿韩元，并在5年内承揽捷克追加订购的第二期订单，预计总规模将进一步扩大。 捷克政府选择韩水原的理由是“用有限的预算在期限内建成的能力”。在沙漠恶劣的条件下，配合巴拉卡核电站工期的施工能力得到了高度评价。由于核电工程的难度大，法国等发达国家的企业也会出现长达10年以上的工程延迟的情况。通过缩短工期等，韩国可以用不到法国一半的费用建设核电站，因此价格竞争力也具有优势。在评价事故发生可能性等的安全性方面，韩国核电站也是世界第一。 特别是，此次订单是在全世界重新关注没有碳排放的稳定能源核电站价值的时候获得的，因此具有重大意义。因为人工智能（AI）技术和电动汽车的扩散需要巨大的电力。因此，“世界第一脱核电国”意大利最近时隔35年正式重新引进核电站，从1980年开始减少核电站的瑞典也出台了建设新核电站的计划。特别是在波兰、罗马尼亚，韩国企业正在寻找接单的机会。全世界正在推进的核电站项目超过300座。 韩国是世界上为数不多的具备比现有核电站发电量小、安全性也能得到划时代改善的新一代核电站SMR量产能力的国家之一。以捷克核电站订单为契机，政府和相关企业应加快开发“韩国型SMR”，确保性价比、施工能力以及超差距技术等。

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