执政党四人就“管控总统夫人”产生共识……第二附属室·特别监察官不能放松. July. 18, 2024 07:40. . 议会选举惨败后，参加领导国民力量党的代表选举的4名党权候选人都强调要严肃处理总统夫人的案件。昨天参加CBS竞选辨论的4名候选人异口同声地表示：“总统夫人金建希要接受名牌包调查，要在总统室内设立第二附属室。”强烈对立、几乎被称为“自爆分党大会”的4名候选人，在这一点上意见一致。 对于检察机关调查金建希的必要性，4名候选人中，韩东勋、尹相现强调“法律前面平等”，罗卿瑗表示“没有禁区”，元喜龙也表示：“如果向国民真诚地吐露心绪……国民也会打开心扉。”这可能是考虑到在观看收受名牌包视频时受伤的民心和“公开金建希短信”局面下对金建希的否定舆论扩散的现实而做出的回答。 之所以异口同声地强调设立第二附属室，也是因为本能地知道，如果总统夫人再出现非议，对总统的国政运营将是巨大的负担。尹相现、韩东勋要求“迅速设置”，元喜龙也表示赞成称“这是总统在议会选举后的积极表态”，罗卿瑗也说：“废除第二附属室的大选公约是错误的。”第二附属室在存在总统夫人的历代总统室经常存在，但被本届政府取消。由此，总统夫人的活动变得不透明，引发了各种猜测。前天晚上，四名候选人在A频道辩论中提出了“希望金建希道歉”的意见。不管是“国民所愿”还是“总统夫人公责所在”等，虽然表达方式不同，但想法是相同的。 尹锡悦总统的国政正在动摇。总统夫人持续不绝的争议也产生了影响。但有关总统夫人的决定却不够坚决，检察机关的调查也迟迟没有进展，破坏了总统的“原则和公正”这一口号。通过观察总统夫人及其家人来增加紧张感的第二附属室或特别监察官制度还没有建立。4名党权候选人昨天和前天提出的关于金建希的立场，既是民心前的决心，也是对总统的苦口之言。如果看到了这样的场面，就应该采取必要的措施。这不是需要思考的事情，那个时候也已经过去。

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