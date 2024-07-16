警护处出身官员请求“预订海军陆战队高尔夫球场”……林成根发送确认预约短信. July. 16, 2024 07:58. by 具民基记者、崔美松 koo@donga.com、cms@donga.com. 据悉，正在调查海军陆战队上等兵蔡某殉职事件的高层公职人员犯罪调查处（公调处）确保了前海军陆战队第1师师长林成根与总统警护处出身的宋某就预约海军陆战队高尔夫球场问题互发的短信。 综合15日《东亚日报》的采访，公调处得到了2022年5月宋某向林成根发送的要求预约海军陆战队高尔夫球场的短信。同样是海军陆战队出身的宋某被指为林成根的“救命游说窗口”。据悉，与林成根讨论高尔夫聚会的Kakao Talk聊天室中，德意志汽车股价操纵事件的共犯李某等也在一起。 据悉，当时宋某向林成根发送了主要内容是“5月份请预约德山大学运动”的短信，林成根回答称：“正在西海延坪岛进行演习，以后会联系。”公调处认为，“德山大学”是指位于京畿道华城的海军陆战队高尔夫球场“德山大学体力锻炼场”。 据悉，公调处还掌握了林成根同年6月向宋某发送（转发）包含以本人名义预约德山大学体力锻炼场的内容的预约确定短信的事实。据悉，该短信包括预约时间和路线等。公调处最近访问了该高尔夫球场，确认了出入记录等。 宋某15日在接受《东亚日报》电话采访时承认了与林成根打过高尔夫的事实。不过，他解释说：“只是偶然在打招呼之前问候一下才认识的，并不是‘高尔夫聚会’。之后没有打过高尔夫。”林成根方面表示，“从（蔡上等兵殉职的）去年7月19日起到（第二次表明辞意之后的）8月31日为止，没有与宋某通过电话”，否认了游说营救的嫌疑，但并未透露是否通过短信等方式接触。

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