特朗普：“在暗杀中幸存下来是超现实的经历……将重写演讲稿，想实现美国团结”. July. 16, 2024 07:56. by 林雨宣 imsun@donga.com. “在暗杀攻击中幸存下来是‘超现实的（surreal）’经历。真的差点死了。” 美国前总统唐纳德•特朗普当地时间14日在接受《纽约邮报》采访时，就前一天自己经历的暗杀事件做出了上述表示。《纽约邮报》在他的专机上采访了前往共和党全党大会（15日至18日）举行地威斯康星州密尔沃基的特朗普，时间约30分钟。这是前总统特朗普在枪击事件发生后首次接受媒体采访。 特朗普前总统指着覆盖自己右耳的白色绷带说：“医院医生说没有见过这种情况（子弹穿透耳朵上部），并称其为奇迹。”他还说：“特勤局要员把我拉出舞台后，我还想继续和支持者对话，但是要员们说不安全，应该去医院。” 特朗普前总统还解释了他在案发现场多次说“我穿一下鞋子”而成为话题的事情。他笑着说：“要员们让我让我躺下的时候太用力了，我的鞋子都掉了。” 特朗普还称赞特勤局要员“一枪”射杀枪击犯是英雄行为。他评价说：“要员们用一发子弹（one shot）准确地射向（枪击犯的）眼睛之间，杀死了他”，“完成了梦幻般的事情。” 特朗普前总统还对一系列事发时的照片发表评论，这些照片中他脸上沾着血、手握拳头举向空中，并三次高喊“战斗吧”。他表示：“通常你得死了后才能有一张标志性的（iconic）照片。但我没有死”，“很多人说，我是神的恩宠，所以我还在这里。” 当被问及是否会出席参加了游说但遭枪击死亡的地区义勇消防官出身的科里•康佩拉托雷的葬礼时，他回答说：“是的。”他接着对辅佐团们说：“把（在游说现场受伤的人的）电话号码要过来。我想去医院给所有的家人打电话。” 特朗普前总统还说明了自己计划在全党大会上重新写演讲稿。他说：“此前准备了聚焦（乔•拜登）政府的极度强硬和优秀的演讲，但是已经把它扔掉了”，“正在准备新的演讲，以团结整个国家。”

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