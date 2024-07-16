属于李在明、依靠李在明、为了李在明的全党大会. July. 16, 2024 07:51. . “非常想去（李在明候选人宣布参选的现场）。非常好奇会提出什么样的新蓝图，但很遗憾没能参与。偏偏在这个时间召开了‘为彻底分离调查与起诉的检察改革特别工作组听证会’。” 共同民主党最高委员候选人闵馨培议员11日在脸书上上传了这样字句句句的“未能参加之辩”。他亲自解释了没能参加前一天举行的党代表候选人李在明宣布竞选连任的原因。 在前一天的宣布现场，李在明身后足足有5名最高委员候选人并拢双手并排站着。他们是现任议员姜仙祐、金民锡、全贤姬、韩俊镐和副发言人金志浩。李在明结束参选宣言后，他们各自在脸书上像竞争一样上传了与李在明一起拍摄的自己的样子。 此外，还有“成为开启李在明总统时代的最高委员”（姜仙祐）、“一起准备了李在明候选人的参选宣言”（金民锡）、“将一起参与李候选人的大胆决断”（全贤姬）、“我和李在明在一起”（韩俊镐）等让读者感到尴尬的“明飞御天歌”。好象是为了应对强硬支持层“那么没来现场的人是什么呢”的指责，闵馨培提前上传了没有参加现场的辩解。 虽然多少有点被“无解”水平的国民力量党全党大会所埋没，共同民主党的全党大会其实也很可观。最高委员是与党代表一起领导党的领导层核心职位。但并没有说想为国家和党做点什么，全都是帮助和守护李在明的公约。对于外界的指责，他们反而理直气壮地说：“（称赞李在明）是很自然的现象”（金民锡）和“毫无打击感的毫无意义的话”（闵亨培议员）。他们在参选宣言中提及“李在明”的名字多达105次，就更不用说了。 李在明也以这种“反正代表是李在明”的氛围为跳板，把全党大会当作准备下届大选的垫脚石。他在参选宣言仪式上执意提及调整综合房地产税的必要性和推迟金融投资所得税的可能性，是为了扩大外延，抓住中立层的选票。也就是说，他将提出与党的正式立场背道而驰的立场，打造“合理的下届大选候选人”形象。对于共同民主党领导层以“党论”为由要求赞成的对负责双铃集团对朝汇款事件的检察官进行弹劾一案，郭相彦议员也不是反对而仅仅是弃权，就因此遭到围攻，连院内副代表职务也像被夺走一样放下，无疑是委屈的。 共同民主党主导的法制司法委员会将于19日和26日举行有关发起尹锡悦总统弹劾案请愿的听证会，并表示将传唤总统夫人金建希和她的母亲崔恩顺作为证人出席。该党还计划在23日举行的国民力量党全党大会前后，对《蔡上等兵特检法》重新进行表决，并推进《韩东勋特检法》。该党是想借对执政党的攻势，抵消李在明的司法风险。 共同民主党在此次全党大会之前，已经强行修改党章，豁免了党代表参加大选1年前辞职的时限，结果受到了“为人设官”“李在明标配修改”的批评。真是属于李在明、依据李在明、为了李在明的全党大会。

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